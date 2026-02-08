全美第7城 Waymo自駕計程車將進駐沙加緬度

Waymo即將進駐沙加緬度，提供無人駕駛計程車服務。圖為舊金山街道上人的Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡／攝影）

沙加緬度蜂報報導，Google母公司Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo 宣布，將於未來幾個月內在加州首府沙加緬度推出自駕計程車服務，成為其在舊金山灣區、洛杉磯縣、亞特蘭大、德州奧斯汀、邁阿密與鳳凰城之後的第七個營運城市。

Waymo表示，沙加緬度充滿創新能量，城市型態多元，是擴展自動駕駛服務的理想據點，盼能串聯歷史街區與現代社區，為市民帶來「未來交通」的新體驗。

Waymo團隊上周起，先由工程人員駕駛全電動Jaguar I-PACE車隊，在市中心與周邊社區進行道路熟悉與系統校準，待測試完成後再正式開放無人駕駛載客服務。加州車輛管理局（DMV）已於去年11月核准Waymo在首府地區營運，象徵其測試與服務版圖正式從舊金山、洛杉磯擴大至沙加緬度。Waymo並透露，未來還計畫拓展至波士頓、納許維爾、拉斯維加斯等十多座美國城市。

學界普遍認為，沙加緬度是測試自動駕駛技術的理想場域。加州大學 戴維斯分校（UC Davis）電機與電腦工程系教授張俊山（Junshan Zhang，音譯）指出，沙加緬度同時具備密集市中心道路、廣闊郊區社區與城市邊緣的半鄉村道路，能讓自動駕駛系統在不同交通與環境條件下學習，對技術成熟度具有重要意義。

然而，Waymo近期在其他城市的營運狀況仍引發外界疑慮。去年12月，Waymo在德州奧斯汀因車輛多次違規超越校車及發生險些釀禍的情況，回收並更新相關軟體；同月，舊金山發生大規模停電，部分無人計程車因供電中斷受困原地，暴露出電動自駕車 在緊急狀況下的應變問題。前一周在加州聖塔莫尼卡，一輛Waymo車輛於小學附近撞到10歲女童，所幸未造成受傷，但美國國家運輸安全委員會已介入調查，加州卡車司機工會更呼籲州政府暫停Waymo的營運執照。Waymo與特斯拉高層近日也赴參院作證，強調自家安全紀錄，並呼籲制定全國統一的自駕車安全規範。

Waymo強調，其進軍沙加緬度與市府推動的「Vision Zero（零死亡願景）」政策方向一致，目標在2027年前將交通死亡與重傷事故降至零。沙加緬度市議會雖於2017年做出承諾，但過去數年間仍有超過300人死於交通事故。

市議會去年核准撥款460萬美元，用於快速改善路口設計與交通安全工程。市長麥卡提（Kevin McCarty）表示，自駕計程車可為持續成長的城市提供更多安全、可靠的交通選項，市府期待與Waymo合作，在便利交通的同時，提升整體道路安全。