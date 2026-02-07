我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

超級盃將至 灣區3大城為何不特別清理遊民營地？官員曝原因

編譯組／綜合報導
聖荷西已在2025年加速清理行動，而舊金山則已大力整治市中心破敗區域。(本報資料照片)
聖荷西已在2025年加速清理行動，而舊金山則已大力整治市中心破敗區域。(本報資料照片)

據「信使報」（Mercury News）報導，隨著第60屆超級盃（Super Bowl LX）本周末為該地區帶來全國矚目及大批球迷名流湧入，聖荷西、舊金山和聖塔克拉拉官員均稱無意改變針對遊民營地的策略。原因很簡單，在灣區多數城市，清理行動早已成為常規政策，而非針對重大活動的臨時應對措施。

隨著全年持續的營地清理行動及臨時庇護所的建設，聖荷西和舊金山兩市領導均表示不會為超級盃加強執法力度。這種「照常營業」的姿態與城市傳統籌備大型體育賽事的做法背道而馳，通常當局會緊急將遊民轉移至視線之外。

在聖荷西，2023年上任的市長馬漢（Matt Mahan）將清理露營地作為施政核心。該市已驅散多處房車聚居點，將居民安置於微型住宅和酒店等短期收容所。2024年，市政府加強了對露營地的整治力度，去年新增逾千張臨時收容床位。2025年2月至上周期間，聖荷西全市已實施逾2000次露營地清理。僅2024年7月至2025年2月間，該市就報告清理了530處露營地。

雖然小型露營點仍散布全市，但大型露營點僅剩一處。在馬漢領導下，聖荷西將數百萬美元從永久性住房項目中調撥，用於快速擴建臨時庇護所網絡。

8日將在聖塔克拉拉市李維體育場（Levi's Stadium）舉行的超級盃賽事期間，當地官員表示同樣不會開展與賽事相關的清理行動。

在承辦本周多數NFL超級盃活動的舊金山，市長羅偉（Daniel Lurie）上周向記者表示，該市不會改變應對遊民問題的策略。與馬漢相似，羅偉優先清理露營點的同時提供庇護床位及行為健康治療，整合外展工作者、街頭「大使」（ambassadors）及警力共同推進。

在羅偉領導下，舊金山已擴充庇護所容量與治療資源，並加強了對露營地的外展服務。全市帳篷營地數量雖呈下降趨勢，但更多人轉而居住在房車中。田德隆區（Tenderloin）和米慎區（Missioin）等社區居民反映，執法行動將問題推向了他們的社區。

賽事落幕後爭議仍將持續。馬漢處理遊民問題的策略預計將成為其新啟動的州長競選核心議題，而該地區今年還將承辦多項重大賽事，包括三月瘋籃球賽（March Madness）和世界盃足球賽（World Cup），每項賽事都將重新引發公眾對灣區城市如何平衡城市形象、執法力度與長期解決方案的審視。

聖荷西 超級盃 遊民

上一則

山景城通過新公園與休閒策略規畫 10年內將擴建數個公園

下一則

「沙丁魚斷食」暴紅 專家：飲食需均衡

