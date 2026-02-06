AI工作帶來移居潮 年輕人回流舊金山市區

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
市區內各項活動，年輕群體回流。（記者李怡╱攝影）

隨著人工智慧（AI）產業快速發展，舊金山正迎來一波由科技工作機會帶動的年輕移居潮。不少來自世界各地的年輕專業人士，因AI相關職位選擇落腳舊金山，為這座城市注入新的生活節奏與人口結構變化。

26歲的女性Eric便是其中之一。今年1月初，她隨著丈夫從巴西搬到舊金山，目前居住在市區金融區的一棟公寓大樓。其丈夫在一家舊金山的AI新創公司任職工程師，參與語言模型與數據應用相關的研發工作。

Eric表示，最初對搬到陌生國家感到緊張，但很快發現，身邊有不少和他們背景相似的年輕移民家庭，「很多人都是因為AI工作來的，大家都在重新適應，也彼此扶持。」

Eric平日從事遠距設計工作，生活重心多半圍繞在市區。她說，金融區的生活很有活力，咖啡館、共享辦公空間與健身房都很熱鬧，下班時間常看到背著電腦包的年輕人聚在一起討論專案，很有朝氣蓬勃的都市氣氛。

市府層面也釋出對AI產業的歡迎訊號。近年來，舊金山持續強調打造「科技友善城市」，在法規討論、產業對話與創業環境上，試圖在創新與公共利益之間取得平衡。多家AI新創公司選擇在市區設點，帶動辦公室出租回溫，也讓部分原本空置的商業空間重新啟用。

根據產業觀察，目前舊金山的AI公司多集中在軟體、金融科技、生物醫療與創意產業應用，規模從十多人的新創團隊到快速成長中的中型企業不等。這些公司吸引的不僅是工程師，也包括產品經理、設計師與行銷人才，進一步帶動年輕人口回流市中心。

對Eric而言，舊金山不再只是履歷上的一個工作地點，而是一個正在慢慢成形的生活空間。她提到，周末會和丈夫步行到附近的咖啡店吃早午餐，傍晚沿著街區散步，看著辦公大樓裡依舊亮著燈、有人討論程式碼，也有人牽著狗回家。

她說，這裡很忙，但也很真實，雖然房租不低、生活節奏快，但在這座因AI而再次聚集年輕人的城市裡，感受到多元包容，有一種親切的歸屬感。

