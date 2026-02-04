我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

金山遊樂場傳槍擊 15歲少女身亡、2涉案少年被捕

舊金山訊
舊金山警局兇殺組探員隨後拼湊案情，取得拘捕令，於本周一將兩名嫌犯拘捕歸案。（本報檔案照）
警方表示，舊金山西區一處遊樂場附近在上周五下午，發生青少年衝突並演變為槍擊事件，造成一名15歲少女死亡、另兩名青少年受傷。兩名涉案少年已因涉嫌謀殺被捕。

舊金山警察局（San Francisco Police Department）周二(3日)指出，兩名嫌犯年齡分別為15歲與16歲，已被送入少年司法中心（Juvenile Justice Center）收押。由於兩人均為未成年人，警方未公布其姓名。

警方說，事件發生在上周五下午約5時，地點位於西增區（Western Addition）金門大道（Golden Gate Avenue）附近的Margaret Hayward遊樂場。當時，多名便衣警員進行例行巡邏，目擊數名青少年發生口角與肢體衝突，隨後聽到槍聲。

「這是一場在青少年之間發生、並最終失控的糾紛。」警局發言人Eric Wang在記者會上說，但未進一步說明衝突細節。

槍擊造成15歲的Jayda Pearl Mabrey當場身亡，另有一名15歲少女與一名16歲少年中彈受傷，兩人目前情況穩定。警方尚未說明是否有人是被鎖定的目標。家屬則表示，Jayda可能並非原本的攻擊對象。

舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）在記者會上表示：「受害者與嫌犯全都是青少年，這樣的事實令人心碎。我對所有受害者及其家屬致上最深的哀悼。」

警方指出，案發後立即封鎖現場蒐證，並取得包括槍枝與影像在內的關鍵證物。兇殺組探員隨後拼湊案情，取得拘捕令，於本周一將兩名嫌犯拘捕歸案。

Jayda的繼母Capricia Mabrey周一在紀念現場受訪時表示，Jayda就讀Gateway High School，是田徑隊成員，熱愛跑步、編髮與跳舞。

「她是一個非常美好的孩子，」Capricia Mabrey說，「她被很多人愛著，既美麗又善良，對每一個遇到的人都很友好。」

校方執行長Alicia Montgomery也發表聲明表示，全校師生對Jayda的離世「感到極為沉痛」，並形容她是「學校社群中備受珍惜的一員，深受同學與老師愛戴」。

舊金山 槍擊

AI工程師沒時間戀愛 成金山最搶手單身貴族

防治蚊蟲 巴洛阿圖洪氾區空中噴藥

