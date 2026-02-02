40年首例 公立教師工會全數挺罷工

我的頻道

舊金山公立學校教師工會以壓倒性多數通過罷工授權，最快2月上旬走上街頭，這也將是該市自1970年代末以來首次教師大罷工。(教師工會提供)
舊金山公立學校教師工會投票結果出爐，以壓倒性多數通過罷工授權，最快於2月上旬走上街頭，這也將是該市自1970年代末以來首次教師大罷工。

教師工會「United Educators San Francisco」2月1日表示，參與投票的5202名會員中，有97.6%投下贊成票，授權工會發動罷工。此一比例與去年12月初步投票時的99.34%高度一致。

依加州法律，教師須完成獨立的「事實調查（Fact-finding）」程序後，罷工才能正式啟動。相關的非具約束力報告預計將於4日（周三）前後出爐，屆時教師即可依法宣布罷工日期。

另據本地媒體Mission Local報導，一旦教師宣布罷工，中小學校長與行政主管將緊急召開會議，表決是否發動「聲援罷工」。多名知情人士指出，若進入表決程序，校長與行政團隊幾乎確定將與教師站在同一陣線。

對此，舊金山聯合學區發表聲明表示，學區仍「誠意與教師工會協商，並希望能達成協議」，強調「避免罷工、將對學生的衝擊降到最低，仍是我們的首要任務」。

不過，工會幹部與第一線教師指出，雙方在多項核心議題上仍分歧甚大，包括加薪幅度、眷屬醫療保險，以及部分涉及學生的政策提案（如「庇護校園」措施）。工會認為，如此懸殊的投票結果，已清楚反映基層教師罷工的決心。

教師工會主席Cassondra Curiel直言，學區「手中坐擁數以億計美元的準備金」，卻仍拒絕滿足教師訴求。學區方面則表示，因學生人數下滑與財務缺口，正推動刪減逾1億元預算。

然而，工會反駁稱，學區多年來未能有效動用已編列的經費，導致在聲稱出現赤字的年度，實際卻產生結餘。舊金山Excelsior區「舊金山社區學校」的助教拉瓦萊（Mary Lavalais）受訪表示，她投下贊成票，正是因學區拒絕工會方案，「現在正在下暴雨，他們卻不肯動用雨天基金。如果有錢卻解僱直接服務孩子的助教，這在道德上說不過去。」

觀察人士亦質疑學區談判策略過於被動。學區要求「每給教師一項福利，就必須換取一項讓步」的前提，被外界視為談判破裂的導火線，幾乎註定走向罷工。

若罷工成真，州法規定學區每學年至少需提供180天教學日。在教師、校長與行政人員可能同時停工的情況下，補足教學日恐須延至罷工結束後，甚至侵蝕暑假時程，對學生與家庭造成長期影響。

