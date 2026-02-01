我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

第60屆超級盃即將登場，那些等到最後一刻才尋找住處或舉辦盛大派對的人，可能得為他們的拖延付出代價。來自外地的富裕人士現正斥資數十萬美元，預訂超級盃活動期間所剩無幾的豪華別墅作為派對場地。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，Airbnb短租屋或平庸的飯店套房根本無法滿足富裕人士的需求。取而代之，他們會求助房地產經紀人，尋找租用那些正在出售或暫時無人居住的豪宅。

房地產公司Coldwell Banker經紀人皮耶查（Joe Piazza）表示，他們本月有開價8000萬美元、位於超級盃舉辦場地李維球場（Levi’s Stadium）周邊的新上市房源，好萊塢製片公司和企業派對企畫公司立即聯絡他們，表示願意支付高達50萬美元租金租用這棟豪宅幾天。

皮耶查說：「我收到許多財星500強（Fortune 500）企業的詢問，問我們是否能在超級盃比賽前租用這棟豪宅一周。」

皮耶查目前手上有三棟位於洛斯蓋圖（Los Gatos）和薩拉度加（Saratoga）的空置待售豪宅，每一棟室內面積皆超過1萬2000平方呎，還有游泳池、運動場、葡萄園、噴泉、迷你高爾夫球場、酒窖等設施，還能欣賞到山景和城市燈光，而且離李維球場僅咫尺之遙。

對房地產經紀人來說，這是一個成本效益問題，超級盃期間出租這些豪宅意味著，這些物業將暫時無法開放買家參觀；租用者可能需要支付一筆可觀的押金，以防出租期間房屋及其家具遭到損壞。但是，如果經紀人能讓賣家透過出租房屋幾天獲得25萬到50萬美元的收入，那麼，這筆交易或許是值得的。

舊金山距離李維球場約60哩，但它將同時舉辦多場與超級盃有關的盛大活動。知情人士透露，早在三年前李維球場中選成為第60屆超級盃舉辦地點時，外地富豪就開始預訂在舊金山的下榻處。房地產公司Compass經紀人艾爾曼（Darcy Elman）說：「他們整整一周的行程都安排得一絲不苟。」

艾爾曼表示，許多賣家都嚴禁在其豪宅舉行派對，這項聲明在超級盃舉行期間尤其強硬。但在她不斷努力之下，終於有一棟太平洋崗（Pacific Heights）豪宅的業主允許在其物業內舉辦小型聚會，收取每晚1萬到1萬5000美元的租金。

這棟薩拉度加Goetting Court豪宅內部有一個設備齊全的視聽室。（取自r...
這棟薩拉度加Goetting Court豪宅內部有一個設備齊全的視聽室。（取自realtor.com網站）

超級盃 房地產 舊金山

上一則

濃霧惹禍 99號公路59車連環撞 10人受傷

下一則

國安部加入超級盃保安 引質疑「職責是否含移民執法」

延伸閱讀

超級盃周 南灣估湧入數萬人潮 將帶來交通壓力

超級盃周 南灣估湧入數萬人潮 將帶來交通壓力
迎超級盃熱潮 舊金山華埠舉辦大型慶祝活動

迎超級盃熱潮 舊金山華埠舉辦大型慶祝活動
傳超級盃期間ICE進駐 緊張情勢升高、商家生意恐受影響

傳超級盃期間ICE進駐 緊張情勢升高、商家生意恐受影響
超級盃前夕 ICE部署李維體育場

超級盃前夕 ICE部署李維體育場
迎超級盃 短期租賃需求翻倍 李維體育場附近日租4千

迎超級盃 短期租賃需求翻倍 李維體育場附近日租4千

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
全球知名攀岩運動員霍諾德（Alex Honnold）原本要在加州時間周五晚徒手攀登高1667英尺的台北101大樓，因台北大雨，延期一天舉行。(取自Alex Honnold臉書)

挑戰台北101前 霍諾德徒手攀過金山這些建築

2026-01-24 01:20

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克