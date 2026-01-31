迎超級盃熱潮 舊金山華埠舉辦大型慶祝活動

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
舊金山華埠迎超級盃熱潮。（受訪者供圖）
舊金山華埠迎超級盃熱潮。（受訪者供圖）

隨著超級盃與農曆新年接連到來，舊金山華埠也將迎來一場結合體育、文化與社區能量的大型慶祝活動。主辦單位 BeChinatown宣布，將於2月4日晚間5時至9時，在華埠都板街舉辦「Chinatown Big Game Block Party」，向全世界展現亞太裔社區的活力與魅力。

這場街區派對橫跨華埠五個街口，免費對外開放，預計吸引大量本地居民及來自全球的旅客。活動正值超級盃在灣區舉行前夕，加上農曆新年將於2月17日登場，別具節慶意義，也被列為灣區超級盃主辦委員會官方活動之一。

主辦單位表示，屆時現場將有超過25家華埠在地商家設攤，提供各式美食、飲品與特色商品，周邊餐廳、商店與酒吧也將同步營業，讓民眾一邊看表演、一邊品嘗水餃、珍珠奶茶，感受濃濃年味。

活動內容豐富多元，除了傳統舞獅、音樂演出與文化表演，還特別邀請多位亞太裔知名人士參與。演出陣容包括舊金山49人隊官方DJ、菲澳混血歌手Ylona Garcia，以及深受歡迎的「華埠時尚奶奶團」Grant Avenue Follies。

現場也將舉辦座談，邀請名廚Brandon Jew、Francis Ang，以及奧運花式滑冰獎牌得主Kristi Yamaguchi、前49人隊球員Jesse Sapolu分享經驗。活動由艾美獎得主、KGO電視台主播Dion Lim與灣區人氣主持Franco Finn共同擔任主持。

華埠超級盃街區派對主席Mark Young表示，華埠是舊金山重要的文化與經濟核心，「這次與超過40個社區夥伴合作，希望在全球目光聚焦灣區的時刻，讓更多人看見華埠的能量，也支持在地小商戶。」

BeChinatown會長Lily Lo則指出，超級盃與農曆新年同時在灣區登場，是難得的機會，「我們希望邀請來自世界各地的旅客走進華埠，親身體驗這裡的美食、文化與社區溫度。」

主辦單位表示，這次活動獲得PG&E、亞洲美國基金會、華埠商會、阿拉斯加航空等多個單位支持。更多活動詳情可至灣區超級盃官方活動網站查詢。

舊金山華埠迎超級盃熱潮。（記者李怡／攝影）
舊金山華埠迎超級盃熱潮。（記者李怡／攝影）

華埠 超級盃 灣區

