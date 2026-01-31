法庭文件：湯米李瓊斯之女 去世前已懷孕

自去年秋天提交法庭文件內容顯示，演員湯米李瓊斯（右）的女兒維多利亞（中）可能在2026年新年1月1日當天、在舊金山一家旅館被發現過世的前三個月，就已經懷孕。(美聯社)

根據娛樂周刊雜誌「Us Weekly」所獲法庭文件，自去年秋天提交法庭文件內容顯示，演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多利亞（Victoria Kafka Jones）可能在2026年新年1月1日當天，在舊金山 一家旅館被發現過世的前三個月，就已經懷孕。

舊金山紀事報報導，娛樂雜誌內容指出，根據一份日期為10月1日的文件稱，律師已被告知此事，並相信維多利亞已懷孕。不過，當局尚未證實，維多利亞過世時是否懷孕，也尚未公布正式死因。

據報道，這份文件與聖他克魯茲 縣的一起案件有關，維多利亞在此案面臨輕罪指控包括公共場合醉酒和拒捕在內的。她對這些指控拒不認罪。

警方和醫護人員1月1日接獲舊金山費爾蒙旅館(Fairmont San Francisco)發生醫療緊急狀況的通報後趕到現場，發現34歲的維多利亞已死亡。警方表示，他們不懷疑有謀殺或其他犯罪行為，並將此案移交給了舊金山市法醫辦公室，正在繼續進行調查。

維多利亞過世後，家人發表了一份簡短聲明，請求外界尊重他們的隱私。

去年秋天的法庭文件內容，還提及「可能接受緩刑條款」(possible acceptance of diversion terms)，這是一項法律選擇、允許符合條件的被告完成治療和法庭監管，若予以緩刑成功，即可免受刑事定罪。

在維多利亞被發現死亡兩年前，她的父親湯米李瓊斯曾成功向馬連縣法官申請對她進行臨時監護，她當時被強制送往一家醫院，並要求在她出院後、立即將她轉至康復機構。法官批准這項請求，並指定了一名臨時監護人負責維多利亞的人身安全。但法庭記錄顯示，數月後，應湯米李瓊斯的要求，此案被撤銷。