費羅麗花園冬季活動 農曆年說故事

費羅麗花園冬季迎新春，農曆新年期間將推出一系列文化慶祝活動。（費羅麗官網）

位於聖馬刁縣塢德賽（Woodside）的美國著名歷史莊園費羅麗花園（Filoli），今年冬季推出一系列結合自然、生態與文化的精采活動，從紅杉林小火車、互動式親子 探索空間，到農曆新年慶祝活動與室內音樂演出，讓民眾在冬日也能走進花園，感受綠意與節慶氛圍。

費羅麗花園總裁暨執行長紐波特(Kara Newport)28日表示，冬季的費羅麗花園呈現出不同於春夏的獨特美感，整個園區在冬季依然綠意盎然，青苔遍布、蕨類舒展，並可見春花悄然綻放，是探索森林步道的理想時節。她也特別指出，藝術家托馬斯・丹博（Thomas Dambo）創作的巨型木雕作品「玫瑰奇蹟（Rose Wonders）」已正式落腳紅杉林，成為冬季造訪的一大亮點。

深受家庭喜愛的「紅杉林小火車」（Railroad at the Redwoods）今年再度升級，除迷你火車穿梭於高聳紅杉之間外，園方也新增兩處互動體驗空間。「探索小屋」（Discovery Den）是一處自助式親子遊戲空間，設有顯微鏡、拓印活動與自然拼圖，讓孩童透過遊戲認識橡實、地衣與森林生態；「護林員站」（Ranger Station）則每日提供尋寶活動、自然手作與探索指南，並由園方人員介紹當地野生動植物與生態系統。

為配合農曆新年，費羅麗花園將推出一系列文化慶祝活動，包括舞獅表演、音樂演出、互動遊戲與親子體驗，園區內也布置象徵吉祥的花藝與柑橘裝置，並展出館藏亞洲藝術作品，營造濃厚節慶氛圍。2月28日另將舉辦由作家Winnie Wong主持的「花開說故事：農曆新年特別活動」，需事先預約。

自2月起，費羅麗花園將推出每月限定的幕後導覽行程，由策展與園藝團隊親自帶領，深入參觀平時不對外開放的歷史建築二樓辦公區、溫室、育苗棚與文藝復興風格花園，分享莊園維護與歷史故事。每場導覽約90分鐘。

園內舞廳也將推出冬季音樂演出系列，包括情人節 爵士音樂會、愛爾蘭主題之夜，以及與聖荷西 歌劇院合作的歌劇演出。

園方指出，冬末將迎來壯觀的玉蘭花盛開，隨後數千株鬱金香、水仙與珍稀花卉也將陸續綻放，為園區帶來繽紛色采與春日氣息。