從移民家庭走進議會 陳小焱展望2026：守住基礎、穩定生活

陳小焱（左）在舊金山市議會中，表彰亞太傳統月傑出代表。（記者李怡╱攝影）

舊金山第11區市議員陳小焱28日接受本報採訪，回顧她上任一年來的施政重點，並分享她對2026年的工作展望。她指出，第11區是一個高度多元的社區，亞裔 居民比例高，居民需求橫跨多個層面，面對聯邦層級經費緊縮，她將把未來策略重心放在「守住基礎、穩定生活」。

陳小焱表示，一年來，市府在第11區持續推動低收入 家庭的食物保障計畫，確保長者與弱勢居民能夠穩定取得餐食資源；同時在醫療可近性、可負擔住房與街道安全方面投入更多協調與資源整合，並透過支持小型商業與社區經濟，協助街區逐步復甦。

她指出，對居民而言，政策不是抽象的數字，而是能否安心生活。「街道是否更安全、商家能否撐下去、家庭是否有基本保障，這些都是居民每天感受到的改變。」

作為第一代華裔移民 、也是在華人社區成長的民選官員，陳小焱坦言，從政初衷始終與社區緊密相連。自己一路走來，深知移民家庭在制度中的不安與限制，因此希望透過公共服務，為社區爭取更多公平與尊重，同時也鼓勵更多華裔社區成員參與公共事務、投入參政，讓社區的聲音能被真正聽見。

在過去一年中，陳小焱特別關注與亞裔社區息息相關的議題，包括針灸等傳統醫療的合法性與保障，以及移民權益的維護。

展望2026年，陳小焱表示，將延續既有的施政重點，持續為低收入家庭與整體社區爭取資源，同時深化公共安全與社區經濟的復甦工作。她強調︰「只要站在居民這一邊，就會知道該往哪裡走。」