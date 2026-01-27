超級盃賽場周邊多條主要道路 擴大封閉

我的頻道

編譯組／綜合報導
本月28日起，聖塔克拉拉李維球場周邊多條主要道路將封閉，可能會給駕駛造成不便。(圖取自Levi's Stadium臉書)
本月28日起，聖塔克拉拉李維球場周邊多條主要道路將封閉，可能會給駕駛造成不便。(圖取自Levi's Stadium臉書)

自本月28日起，官方計畫封鎖聖塔克拉拉李維球場(Levi′s Stadium)周邊多條主要道路，在2月8日超級盃比賽(Super Bowl)前、設置「高安全區」(high-security zone)，可能會給駕駛造成不便。

舊金山紀事報」報導，儘管道路關閉讓人不悅，卻是大型體育賽事前、控制交通混亂的唯一方法。

1月28日至2月13日，位在Calle Del Sol與Great America Parkway之間的Tasman Drive路段將封閉。比賽當天，主辦單位將擴大限制區域，封閉Great America Parkway在Patrick Henry Drive與Bunker Hill Lane之間路段。

環繞球場部分路段的Stars and Stripes Drive，已自1月5日起封閉，並將於2月22日之前不對外開放。目前，自行車騎士沿著Gianera Street Trailhead或Great America Parkway，行至Stars and Stripes Drive路口時，必須轉彎。

本周，Tasman Drive將封閉，屆時，自行車道也將封閉，比賽當日，Great America Parkway也將封閉。

於此同時，行人本周將無法使用Tasman Drive路段位於Convention Center Drive與Calle Del Sol之間的路段。由於沒有其他方便路線可以越過這一大片保全區域，委員會成員建議行人乘坐VTA輕軌，通往Great America Parkway及Lick Mill車站之間。

加州火車（Caltrain）發言人力伯曼(Dan Lieberman)表示，他為球迷提供快捷路線：從舊金山出發，搭乘加州火車到山景城站（Mountain View Station），然後換乘VTA輕軌橘線，並在Great America Station車站下車。從聖荷西或更南邊來的乘客，可以在加州火車Diridon Station車站搭乘VTA綠線，並在同一站下車。

加州 舊金山 超級盃

