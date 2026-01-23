無人機送貨將成為常態 Zipline估值衝76億

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
Zipline網站主頁上標榜「從商店到家門口，只需幾分鐘」(zipline.com網站截屏)

總部位於矽谷的無人機送貨新創公司Zipline，在獲得600多萬美元的新一輪融資後，估值已衝到76億美元。

聖荷西信使報報導，Zipline的融資獲得了Valor Equity Partners的支持，以及Tiger Global、Fidelity Management和Baillie Gifford等投資者的參與。與2024年的50億相比，此次估值的提升顯示市場對這家新創公司規模化和商業化營運的能力充滿信心。

Valor創始人兼執行長格拉西亞斯（Antonio Gracias）表示：「未來五到十年，無人機送貨將成為常態。」

總部位於南舊金山的Zipline自稱是全球最大的自駕配送服務公司，在七個國家營運。公司成立於2014年，2016年開始在盧安達（Rwanda）提供血液和醫療用品配送服務，此後業務拓展至食品配送、零售和消費品領域。

Zipline已與Walmart以及Chipotle Mexican Grill等餐廳建立了美國家庭配送合作關係。Chipotle於去年在達拉斯地區推出有限的無人機送餐服務。

Zipline表示已完成超過200萬次商業配送，運送了2000萬件不同的商品，總飛行里程達1.25億哩。隨著零售商和科技公司測試各種不同的無人機配送模式，美國無人機配送市場競爭日益激烈。

Walmart已與包括Zipline、Alphabet旗下的Wing、DroneUp和Flytrex在內的多家業者展開合作，而亞馬遜則在德州和亞利桑那州經營自己的無人機部門。

目前大多數無人機配送都集中在食品、雜貨和藥品等輕型短途配送領域，但噪音、成本以及無人機能否大規模地與貨車在經濟上競爭等問題仍然存在疑問。

Zipline經營兩個不同的無人機平台，分別滿足不同的配送需求：一個是專為遠程飛行設計的固定翼飛機，透過降落傘控制，從離地約60-80呎的高度投放商業物品；以及專為短途送貨上門而設計的較安靜無人機，使用繫繩進行精準的非接觸式投放。

Zipline表示，過去七個月在美國的配送量每周成長約 15%。公司在非洲的業務也持續成長，獲得了美國政府的撥款用於在非洲的配送，並持續收到非洲各國政府的訂單。

在美國，川普政府在加強對美國空域管控的同時，也致力於加速無人機產業的成長。6月簽署的行政命令指示監管機構加快制定無人機相關規則，同時優先發展美國製造的技術，並在2026年FIFA世界盃等賽事之前擴大反無人機措施（counter-drone measures）。

8 月，政府又提出了允許無人機在操作員視線範圍外飛行的規則提案，那是大規模配送的關鍵障礙。官員將無人機視為一項具有巨大商業潛力的戰略技術，同時也指出其存在國家安全風險，需要更嚴格的監管。

