不懂藝術也能參與…金山藝術周 重新認城市文化底蘊

藝術周期間SFMOMA的藝術展。（記者李怡╱攝影）

今年的舊金山 藝術周（San Francisco Art Week 2026）相關活動正在各場館舉辦中，預計至25日閉幕。與以往給人只屬於藝術圈的印象不同，今年不少活動以免費展覽、開放空間與社區導向為主，讓更多市民有機會走進展場，感受城市文化氣氛的變化。

藝術周期間，多家博物館、畫廊與公共空間同步推出展覽與活動，包括部分免費入場時段、導覽行程以及適合家庭參與的藝術項目。對不少市民而言，這類活動不再只是看不懂的藝術，而成為日常生活的一部分。具體時間與門票信息建議參考官方指南或活動官方網站sfartweek.com

在 舊金山現代藝術博物館(San Francisco Museum of Modern Art) 外排隊入場的市民張女士表示，她平時很少主動看展，但趁著藝術周的免費時段，特地和朋友前來。不用門票，壓力就小很多，看得懂就多看一點，看不懂也當作走走看看。

除了大型博物館，藝術周也延伸至社區與街區空間。部分畫廊與公共場所開放展覽，讓市民在逛街、散步時就能接觸藝術作品。住在市中心的居民James zhang說，下班後多了地方可以走走，不只是吃飯或回家。

對家庭與長者而言，參與門檻是否友善同樣重要。在亞洲藝術博物館(Asian Art Museum)，不少家長帶著孩子參觀展覽，也有長者參加導覽活動。陳太太說，她平常會擔心藝術展太嚴肅，但這次發現不少展覽節奏輕鬆，孩子也能安靜看一會兒。

也有市民認為，藝術周讓人重新認識這座城市。「這幾年大家談的都是治安、空置、商場關門，」王先生說，「但看到這麼多人出來看展，會覺得舊金山還是有它的文化底氣。」