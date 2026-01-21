超級盃倒計時 灣區縣市聯合推出簡訊通報系統

我的頻道

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
灣區跨縣市聯手迎接超級盃。示意圖。(Christopher Alvarenga/ Unsplash)
灣區跨縣市聯手迎接超級盃。示意圖。(Christopher Alvarenga/ Unsplash)

據聖塔克拉拉縣發布的資訊，第60屆超級盃(Super Bowl LX)將於2026年2月8日在聖塔克拉拉縣李維體育館舉行。為因應大量人潮與相關活動，聖塔克拉拉縣、聖塔克拉拉市、聖馬刁縣及舊金山市縣政府攜手合作，提前部署公共安全與緊急應變措施，並呼籲居民與來訪遊客盡早註冊免費的緊急簡訊通報系統，以便即時接收重要安全資訊。

聖塔克拉拉市警察局將擔任主要執法與協調單位，與地區、州及聯邦機構合作，負責超級盃及未來國際足總世界盃期間，李維斯體育館及周邊地區的公共安全規劃與執行。

聖塔克拉拉市警察局局長莫根(Cory Morgan )表示，超級盃將吸引成千上萬居民與訪客，能即時獲取交通、天氣與公共安全資訊，是保護自身與他人安全最簡單有效的方法之一。透過緊急通報，執法單位可迅速傳達關鍵訊息，協助民眾在享受賽事之餘，降低風險。

官員指出，此次跨區域合作將確保比賽周期間，任何涉及安全、交通中斷或惡劣天氣的重要訊息，都能迅速傳達至民眾。灣區各地也已在賽前統一推動通報註冊宣導。

聖塔克拉拉縣緊急事務管理辦公室主任李德(Dana Reed)指出，超級盃是高度跨縣市的大型活動，唯有密切合作，才能確保居民與訪客獲得即時、攸關生命安全的資訊；簡單的註冊動作，對整體安全至關重要。

官方呼籲民眾依停留地區註冊對應通報系統。聖馬刁縣警長賓德( Ken Binder )提醒，球迷在灣區跨縣移動頻繁，但各地通報系統並不互通，應依實際停留地點分別註冊，並留意Caltrain、BART等交通資訊。

各縣市強調，超級盃專屬通報為臨時性質，賽事結束後將自動停止，不影響原本已註冊的一般緊急警示。隨著賽事逼近，公共安全人員呼籲民眾及早註冊通報、預先規劃行程並隨時留意官方更新，共同確保超級盃周期間安全順利。

