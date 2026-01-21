我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

灣區中餐廳「喜福居」登信使報超級盃飲食指南

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
老字號中餐館 「喜福居（Chef Chu′s）」名列信使報推薦清單，成為指南中唯一入選的中式餐飲。圖為創辦人朱鎮中。(本報檔案照)
老字號中餐館 「喜福居（Chef Chu′s）」名列信使報推薦清單，成為指南中唯一入選的中式餐飲。圖為創辦人朱鎮中。(本報檔案照)

隨著超級盃即將在灣區登場，灣區主流英文媒體聖荷西信使報(Mercury News) 公布「超級盃旅行指南（Super Bowl Travel Guide）」，盤點比賽場地李維體育場(Levi′s Stadium)周邊10哩內，值得造訪的餐廳、娛樂休閒場所與文化景點。其中，經營逾半世紀的老字號中餐館 「喜福居（Chef Chu′s）」名列推薦清單，成為指南中唯一入選的中式餐飲。

根據信使報介紹，這份指南涵蓋李維體育場周邊，東至密爾比達、西至洛斯阿圖，包括聖荷西、聖塔克拉拉與桑尼維爾等城市。內容除餐飲外，也推薦多處文化與歷史地標，如溫徹斯特神秘屋、日本城、墨西哥文化遺產社區、小西貢、小義大利、韓國城與埃及文化博物館等。

在餐飲部分，信使報形容喜福居為「傳奇中餐館」，並特別提及餐廳創辦人朱鎮中之子朱浩偉是電影「魔法壞女巫（Wicked）」導演，為這家中餐館增添跨界文化色彩。喜福居也是整份指南中，唯一被點名的中式餐廳。

除了餐飲，指南也突顯矽谷的科技特色景點，包括山景城的 「電腦歷史博物館（Computer History Museum）」、聖荷西市中心的 「互動科技館（The Tech Interactive）」，以及Google與Apple的遊客體驗中心，讓球迷在觀賽之餘，一窺科技重鎮的創新底蘊。

在購物與休閒規畫方面，指南並未推薦位於聖荷西與聖塔克拉拉交界、規模龐大的 Westfield Valley Fair購物中心，而是選擇了街對面的 Santana Row。與主要位於室內的Westfield Valley Fair不同，Santana Row 結合戶外街區、餐飲、酒吧與精品商店，更符合觀光客「邊逛邊玩」的需求。

此外，指南也點名多處聖荷西周邊的高爾夫練習場，以及各類主題酒吧與特色餐廳，兼顧體育競技與餐飲娛樂，預料將成為超級盃期間球迷聚會的熱門去處。

透過這份旅行指南，「信使報」不僅為球迷規畫觀賽行程，也似乎在試圖向外地遊客傳達：在超級盃的熱血賽事之外，灣區同樣擁有多元而豐富的生活方式。

比賽場地 Levi’s Stadium 周邊 10 哩內擁有多元而豐富的生活方式...
比賽場地 Levi’s Stadium 周邊 10 哩內擁有多元而豐富的生活方式。(Joseph Sintum / unsplash)

聖荷西 超級盃 灣區

上一則

H Mart超市全美最大旗艦店落腳佛利蒙 將設美食廣場

下一則

提供「可靠的最後一哩路接駁」 Uber叫車嵌入BART APP享5元抵扣

延伸閱讀

備戰世界盃 VTA請州府金援4400萬額外費用

備戰世界盃 VTA請州府金援4400萬額外費用
紀念金恩博士 南灣警界搭MLK專列參加金山遊行

紀念金恩博士 南灣警界搭MLK專列參加金山遊行
2天犯下114起 聖荷西砸車窗竊盜案嫌犯落網

2天犯下114起 聖荷西砸車窗竊盜案嫌犯落網
聖荷西北部24英畝地5050萬元轉手 較估價便宜43%

聖荷西北部24英畝地5050萬元轉手 較估價便宜43%
兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網

兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網

熱門新聞

今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲