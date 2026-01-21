灣區中餐廳「喜福居」登信使報超級盃飲食指南

老字號中餐館 「喜福居（Chef Chu′s）」名列信使報推薦清單，成為指南中唯一入選的中式餐飲。圖為創辦人朱鎮中。(本報檔案照)

隨著超級盃 即將在灣區 登場，灣區主流英文媒體聖荷西 信使報(Mercury News) 公布「超級盃旅行指南（Super Bowl Travel Guide）」，盤點比賽場地李維體育場(Levi′s Stadium)周邊10哩內，值得造訪的餐廳、娛樂休閒場所與文化景點。其中，經營逾半世紀的老字號中餐館 「喜福居（Chef Chu′s）」名列推薦清單，成為指南中唯一入選的中式餐飲。

根據信使報介紹，這份指南涵蓋李維體育場周邊，東至密爾比達、西至洛斯阿圖，包括聖荷西、聖塔克拉拉與桑尼維爾等城市。內容除餐飲外，也推薦多處文化與歷史地標，如溫徹斯特神秘屋、日本城、墨西哥文化遺產社區、小西貢、小義大利、韓國城與埃及文化博物館等。

在餐飲部分，信使報形容喜福居為「傳奇中餐館」，並特別提及餐廳創辦人朱鎮中之子朱浩偉是電影「魔法壞女巫（Wicked）」導演，為這家中餐館增添跨界文化色彩。喜福居也是整份指南中，唯一被點名的中式餐廳。

除了餐飲，指南也突顯矽谷的科技特色景點，包括山景城的 「電腦歷史博物館（Computer History Museum）」、聖荷西市中心的 「互動科技館（The Tech Interactive）」，以及Google與Apple的遊客體驗中心，讓球迷在觀賽之餘，一窺科技重鎮的創新底蘊。

在購物與休閒規畫方面，指南並未推薦位於聖荷西與聖塔克拉拉交界、規模龐大的 Westfield Valley Fair購物中心，而是選擇了街對面的 Santana Row。與主要位於室內的Westfield Valley Fair不同，Santana Row 結合戶外街區、餐飲、酒吧與精品商店，更符合觀光客「邊逛邊玩」的需求。

此外，指南也點名多處聖荷西周邊的高爾夫練習場，以及各類主題酒吧與特色餐廳，兼顧體育競技與餐飲娛樂，預料將成為超級盃期間球迷聚會的熱門去處。