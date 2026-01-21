舊金山最大購物中心1/26永久關閉 捷運將封連接入口

據透露，舊金山最大購物中心「San Francisco Centre」將於1月26日永久關閉。(San Francisco Centre臉書)

據透露，舊金山 最大購物中心「舊金山購物中心」(San Francisco Centre)將於1月26日永久關閉。這家購物中心曾是舊金山市內規模最大且最知名的購物中心。

舊金山紀事報報導，網路上近日持續流傳有關舊金山購物中心關閉的傳言，日前，紀事報記者致電購物中心內百貨公司、一名員工證實此一消息。此次關閉將徹底終結購物中心緩慢但顯著的衰退，疫情 之後，由於舊金山城市市中心蕭條，更加速業績下滑的進程。

然而，購物中心管理公司「JLL」則尚未對此做出回應。

舊金山灣區捷運系統(BART)已關閉連接Powell Street車站與購物中心的入口。這條通道數十年來，一直是通勤人士與購物者進入購物中心核心區域的必經道路。

BART通訊長特洛斯特(Alicia Trost)聲明表示，舊金山購物中心總經理已告知BART，他們將關閉自Powell Street車站大廳通往購物中心的入口。依據這個物業未來用途，任何新業主都可能希望重新開放入口，屆時，BART將考慮簽訂新許可協議、以重新開放通道入口。

舊金山購物中心原名為「Westfield San Francisco Centre」，從2020年疫情起開始業務下滑，遠距辦公、旅遊業受限制與市中心安全堪虞，導致Powell Street街道沿路的人流減少。主力租戶Nordstrom與Bloomingdale′s兩家百貨公司，分別於2023年及2025年相繼撤離，重擊購物中心，也失去支撐小型零售商生存的主要客源。

去年11月，一群貸方收購舊金山購物中心的債務，並實際接管物業。之後，剩餘的租戶也收到終止租約通知，引發最後一波關店潮。

餐館是最早消失的商家之一。「熊貓快餐」(Panda Express)是美食廣場最後一家餐館，本月初關閉。先前，Shake Shack 與其他小型餐館也相繼退出。至2025年底，這家曾擁有約200間商店的購物中心，僅剩下不到20家。

這間位在市場街(Market Street)的大型物業，未來走向未明。