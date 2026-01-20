2026年超級盃中場秀 拉丁天王演出 官方預告片首曝光

2月8日將在李維體育場登場的Apple Music超級盃中場秀，公布首支宣傳短片。（記者徐蓓蓓╱攝影）

2026年超級盃 中場秀尚未登場，話題已先行引爆。拉丁天王Bad Bunny透過Apple Music釋出首支宣傳短片，以濃厚的波多黎各文化為演出定調，不僅掀起全球樂迷期待，也在引發文化與政治層面的討論，讓今年的超級盃中場秀成為賽事之外的另一焦點。

據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這支短片於上周五（16日）上線，預告2月8日在聖塔克拉拉李維體育場登場的Apple Music超級盃中場秀。短片全程在波多黎各取景，畫面中Bad Bunny在島上知名的鳳凰木下起舞，背景音樂為他2025年作品Baile Inolvidable。

隨著節奏推進，不同年齡、族裔與風格的人們陸續加入舞步，場景逐步轉化為一場根植於波多黎各文化、並向全球觀眾敞開的集體舞蹈。

Apple Music說：「這部短片是一份公開邀請，歡迎全世界—不論你是誰、來自哪裡—與Bad Bunny一同迎接這場里程碑式的超級盃中場演出，感受他帶來的節奏、凝聚力與文化豐富性。」

該訊息也呼應NFL 隨宣傳釋出的西班牙語標語「El 8 de febrero, el mundo bailará（2月8日，全世界將起舞）」，凸顯聯盟在年度最大轉播中，朝向更國際、更多元文化呈現的企圖。

自2023年起，Apple Music接替百事可樂，成為超級盃中場秀的主要贊助商。

不過，Bad Bunny出任今年中場主秀人選也引發政治層面的爭議。多名保守派人士，包括總統川普，批評NFL選擇以西語為主的藝人，認為其不具廣泛的美國主流吸引力。保守派行動團體Turning Point USA也表示，將在比賽期間舉辦替代性的「反中場秀」活動，但尚未公布演出名單。