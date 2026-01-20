獲2000萬州撥款後…加州藝術學院突關閉 紐森也震驚

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州藝術學院在獲2000萬元州撥款後，突然宣布即將關閉。(取材自谷歌地圖)
據「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，加州藝術學院（California College of the Arts，CCA）上周二（13日）突如其來發布公告：這所舊金山最古老的藝術院校即將關閉，其校區將被范德堡大學（Vanderbilt University）接管。

然而該校師生並非唯一對此感到震驚的人，州長紐森（Gavin Newsom）同樣措手不及。去年他為該學院爭取到2000萬元州政府撥款後，曾遭到媒體和議員的批評。

「標準」查閱的簡訊顯示，紐森聲稱對此事「毫不知情」，未收到這所擁有119年歷史的院校解散的「任何預先通知」。該消息由CCA校長豪斯（David Howse）通過郵件告知師生。

紐森最初提議向這所私立藝術學院撥款2000萬元時，因州財政狀況岌岌可危遭到議員反對。CCA是今年唯一獲得州政府資助的私立院校。在加州，資助私立大學不屬於州政府法定職責範圍，此類案例極為罕見。

教育財政小組委員會四名民主黨成員全數投票反對州長提案，參議員威善高（Scott Wiener）則支持紐森計畫。

「今年預算如此緊張，向私立學院撥款2000萬元難以令人信服，」州議會教育委員會主席村土康郎（Al Muratsuchi）說，「儘管加州藝術學院的教育項目無疑具有價值，但我們的首要任務應是支持公立大學—尤其在川普政府削減公立高等教育經費的背景下。」

加州立法分析師辦公室下屬的學生援助委員會（Student Aid Commission）也建議拒絕該撥款，指出加州州立大學（California State University）各校區面臨類似挑戰；並指出在2000萬元撥款之前，州政府已在2024-25財年預算中從普通基金撥出250萬元支持CCA。

紐森提出2000萬元撥款後不久，該校便收到4500萬元捐款，其中一半來自Jen-Hsun & Lori Huang Foundation，其餘由私人捐助者匹配。這位輝達（Nvidia）首席執行長的基金會捐贈額超出該校歷史最高紀錄500萬元。

加州上次資助私立院校是在2021年撥款5000萬元支持Charles R. Drew醫科大學建造新樓；2022年又撥款500萬元支持加州印第安民族學院（California Indian Nations College）爭取認證。

