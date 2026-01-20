時隔十多年 代數課程將重返舊金山初中

我的頻道

編譯組／綜合報導
舊金山初中可能將於明年秋季正式恢復代數I(Algebra I)課程。(取材自Pexels網站)
舊金山初中可能將於明年秋季正式恢復代數I(Algebra I)課程。(取材自Pexels網站)

舊金山初中可能將於明年秋季正式恢復代數I(Algebra I)課程，讓十多年來一直爭取恢復該課程的家長們終於鬆口氣，儘管他們可能對課程方式不甚滿意。

舊金山紀事報報導，學區官員基於去年學校試點計畫，將代數I的授課方式縮小到三種方案。

第一種方案允許八年級學生將代數I作為選修課程(elective course)，但他們將仍須同時修讀數學8課程(Math 8)。

第二種方案是為符合特定學術標準的學生、提供代數I作為數學8的替代課程(alternative)。

第三種方案是要求所有學生都必須修讀代數I課程，他們可以跳過數學8，並在需要時獲得額外輔導協助。

然而，根據家長和學生在學校獲得消息，將代數I作為選修課，可能是較有可能的做法。一位羅斯福中學家長向紀事報透露，一名七年級數學老師告訴學生，根據學區工作人員的簡報，這似乎是學區的計畫。然而，學區官員表示，他們仍正在考慮所有三種方案，並繼續聽取學校行政管理人員和教師的反饋意見。

同時，校委會尚未收到任何建議，也未看到史丹福大學關於各項試點計畫、包括上述三種方案以及第四種線上代數I課程(online-only Algebra I course)成效的研究結果。

此一議題十多年備受爭議。校委會曾經把代數I課程自初中移除，稱他們希望所有學生在高中之前、學習相同的數學課程。隨後的爭論，則包括一項象徵性的投票提案，以壓倒性多數支持在八年級開設代數I課程，以及一場訴訟。

2024年初，校委會決定恢復代數I課程，但將採取循序漸進的方式，首先從試點計畫開始。

學區發言人杜德尼克(Laura Dudnick)表示，學區正在進行分析，評估各種方案可能發生的影響，並將在數周內與學校社區分享更多細節內容。學區目前正在審查史丹福大學提供的相關數據，並正考慮試點計畫的三種方案，其中包括將代數I課程作為八年級數學同時開設的選修課。

學區計畫，最快於2月向校委會提交建議。校委會會長Phil Kim表示，委員會立場一直清晰，希望有更多學生接觸並學習代數課程。

