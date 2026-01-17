我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

知名連鎖品牌Williams Sonoma關閉聯合廣場門市 退出金山

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Williams Sonoma將關閉聯合廣場門店，香奈兒預計將接手該場地。（取自Google Maps）
Williams Sonoma將關閉聯合廣場門店，香奈兒預計將接手該場地。（取自Google Maps）

據媒體SFGATE報導，另一家總部位於舊金山（San Francisco）的大型零售商即將關閉其在該市唯一的實體店，但聯合廣場（Union Square）可能迎來一位新的大牌租戶。

知名廚具家具連鎖品牌Williams Sonoma確認將於本月底關閉位於Post街340號的三層門店，一名員工周二（13日）下午向SFGATE證實了這一消息。該員工要求匿名，SFGATE根據赫斯特集團（Hearst）道德政策予以保密。店內家具陳列已近空蕩，剩餘商品，諸如特色罐裝意面醬、琺瑯塗層樂扣鑄鐵鍋及裝飾性開胃菜盤，均以最高四折價格促銷。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）率先披露此消息。「紀事報」與SFGATE同屬赫斯特集團旗下，但擁有獨立編輯部。Williams Sonoma暫未回應SFGATE的置評請求。

該門店自2003年起在此運營。此次關閉後，Williams Sonoma將首次退出其發源地舊金山的零售版圖——這家由威廉士（Chuck Williams）於1956年在蘇諾瑪（Sonoma）創立的企業，至今仍將總部設在梅森堡（Fort Mason）。不過該場地似乎不會長期空置。

房產記錄顯示，奢侈時尚品牌香奈兒（Chanel）在計畫關閉其位於Geary街156號的精品店後，於2022年以6300萬美元購得該建築，並計畫進駐此處，但開業日期尚未確定。香奈兒未回應SFGATE的置評請求。

2024年提交至舊金山規畫局（Planning Department）的申請文件揭示了該時尚品牌在新旗艦店的改造計劃。這棟始建於1923年的歷史建築將進行全面翻新：香奈兒申請拆除已翻新的底層店面及所有外牆，替換為「符合加州現行建築規範要求的新型門框結構」。香奈兒還計劃增設全新「紀念性中庭」，並採用體現品牌客戶體驗的室內裝飾與木作工藝。

這一消息發布之際，這片曾寂靜的購物區正經歷繁忙的一年：近期眼鏡品牌Moscot、Pop Mart、男裝設計師John Varvatos以及高端音響品牌Bang & Olufsen的旗艦店相繼入駐。Zara旗艦店與優衣庫（Uniqlo）亦計畫於未來數月進駐該區域。

Williams Sonoma在灣區尚存數家門店，分布於核桃溪、聖拉蒙、柯德麥迪拉（Corte Madera）、巴洛阿圖及聖塔克拉拉等地。

舊金山 加州 核桃

上一則

凱瑟醫療涉洩個資4600萬和解 公布申領資格及流程

下一則

矽谷熱門初創企業推無鞋政策 打造客廳式辦公氛圍

延伸閱讀

州府出錢市府動手 舊金山無家可歸進入成果被點名時代

州府出錢市府動手 舊金山無家可歸進入成果被點名時代
上任首次 羅偉市情咨文：打造更好舊金山 不退縮

上任首次 羅偉市情咨文：打造更好舊金山 不退縮
租金法管不到 普西迪歐房租漲幅可達10% 居民沒安全感

租金法管不到 普西迪歐房租漲幅可達10% 居民沒安全感
羅偉市情咨文／市大提供免費教育 推高中直通大學

羅偉市情咨文／市大提供免費教育 推高中直通大學
灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對

灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議