知名連鎖品牌Williams Sonoma關閉聯合廣場門市 退出金山

Williams Sonoma將關閉聯合廣場門店，香奈兒預計將接手該場地。（取自Google Maps）

據媒體SFGATE報導，另一家總部位於舊金山 （San Francisco）的大型零售商即將關閉其在該市唯一的實體店，但聯合廣場（Union Square）可能迎來一位新的大牌租戶。

知名廚具家具連鎖品牌Williams Sonoma確認將於本月底關閉位於Post街340號的三層門店，一名員工周二（13日）下午向SFGATE證實了這一消息。該員工要求匿名，SFGATE根據赫斯特集團（Hearst）道德政策予以保密。店內家具陳列已近空蕩，剩餘商品，諸如特色罐裝意面醬、琺瑯塗層樂扣鑄鐵鍋及裝飾性開胃菜盤，均以最高四折價格促銷。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）率先披露此消息。「紀事報」與SFGATE同屬赫斯特集團旗下，但擁有獨立編輯部。Williams Sonoma暫未回應SFGATE的置評請求。

該門店自2003年起在此運營。此次關閉後，Williams Sonoma將首次退出其發源地舊金山的零售版圖——這家由威廉士（Chuck Williams）於1956年在蘇諾瑪（Sonoma）創立的企業，至今仍將總部設在梅森堡（Fort Mason）。不過該場地似乎不會長期空置。

房產記錄顯示，奢侈時尚品牌香奈兒（Chanel）在計畫關閉其位於Geary街156號的精品店後，於2022年以6300萬美元購得該建築，並計畫進駐此處，但開業日期尚未確定。香奈兒未回應SFGATE的置評請求。

2024年提交至舊金山規畫局（Planning Department）的申請文件揭示了該時尚品牌在新旗艦店的改造計劃。這棟始建於1923年的歷史建築將進行全面翻新：香奈兒申請拆除已翻新的底層店面及所有外牆，替換為「符合加州 現行建築規範要求的新型門框結構」。香奈兒還計劃增設全新「紀念性中庭」，並採用體現品牌客戶體驗的室內裝飾與木作工藝。

這一消息發布之際，這片曾寂靜的購物區正經歷繁忙的一年：近期眼鏡品牌Moscot、Pop Mart、男裝設計師John Varvatos以及高端音響品牌Bang & Olufsen的旗艦店相繼入駐。Zara旗艦店與優衣庫（Uniqlo）亦計畫於未來數月進駐該區域。

Williams Sonoma在灣區尚存數家門店，分布於核桃 溪、聖拉蒙、柯德麥迪拉（Corte Madera）、巴洛阿圖及聖塔克拉拉等地。