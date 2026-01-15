關閉3年 大索爾1號公路路段重開放 旅遊業期待遊客回歸

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州風景如畫的大蘇爾附近1號公路，在遭受破壞性山體滑坡三年後，重新開放。（美聯社）
據美聯社（Associated Press）報導，加州1號公路沿著名大蘇爾（Big Sur）海岸線延伸的90哩（145公里）路段於周三（14日）全面恢復通行，此前因連續山體滑坡及路面坍塌導致該風景路線旅遊受阻，該路段的關閉並修復歷時三年。

周三中午時分的重新開放比原計畫提前了三個月，當地商家表示這將為遊客規畫春夏自駕遊提供充足時間。這條公路是往返洛杉磯與舊金山的加州遊客必經之路。

2023年1月，強勁大氣河流引發大規模山體滑坡導致首次封路。次年又逢多雨冬季，公路再度被泥石掩埋，Rocky Creek Bridge附近路段更有一車道坍塌墜入懸崖。

卡美爾（Carmel）至Cambria路段的交通中斷，切斷了通往大蘇爾的通道。這片加州中部海岸的孤寂地帶，霧靄繚繞的森林山巒自海洋拔地而起。原本南段與北段之間僅需短途車程，小巧的Big Sur村莊恰居中點，如今卻需繞行八小時深入內陸再折返海岸。

這片不足兩千居民的孤寂之地，以沿高聳懸崖與嶙峋海灘蜿蜒的全景徒步徑聞名，海豹與海獅時常在此慵懶休憩。已故作家米勒（Henry Miller）自1940年代起在此居住近20載，其代表作「北回歸線」（Tropic of Cancer）即誕生於此，如今當地還設有紀念他的圖書館。

州長紐森（Gavin Newsom）在社交媒體宣布通車消息，感謝加州交通廳（Caltrans）高效修復「為受封路影響的當地商戶和居民重啟了關鍵經濟命脈」。

加州交通稱1號公路是州公路系統的瑰寶，此次動用遠程操控推土機和挖掘機，在陡峭地形中安全清除了數噸碎石。隨後施工隊在山坡上鑽入4600根鋼筋形成網格，將山體各層加固連接，以降低未來滑坡風險。

Big Sur River Inn旅館總經理圖希格（Colin Twohig）期待看到遊客們駕駛汽車和房車重返這條公路。他表示，新冠疫情限制措施後緊隨而來的道路封閉，使當地旅遊業遭受雙重打擊。「經營旅館業，旺季收入至關重要，一旦失去旺季，後果難以承受，」他坦言，「如今這條生命線得以恢復，意義重大。」

民主黨籍加州眾議員阿迪斯（Dawn Addis其選區涵蓋大蘇爾地區）表示，道路修復將為該地區帶來亟需的財政提振。

「這一轉折點將幫助恢復收入、保障州立公園通行、支持就業、維護公共安全，並為眾多居民帶來經濟穩定，」阿迪斯在聲明中表示。

加州 紐森 眾議員

羅偉：中低收入家庭可享免費托兒

