加州參議員威善高改口 稱加薩戰爭是「種族滅絕」

威善高改變立場稱加薩戰爭為種族滅絕。（美聯社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，正在競選國會議員的加州參議員威善高（Scott Wiener）昨首次將以色列 在加薩 的戰爭稱為「種族滅絕」（genocide）。此前，他在上周舉行的首場國會議員候選人論壇上遭到嘲諷，隨後改變了立場。威善高是三位角逐前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）退休空出席次的候選人之一。

「我之前一直沒有直接稱之為『種族滅絕』，但現在我不能再這樣說了。」威善高在X網站上寫道。這篇貼文還附帶了一段90秒的影片。

「對許多猶太人來說，將『種族滅絕』一詞與以色列聯繫起來是極其痛苦的，坦白說，這是一種創傷。但儘管如此，我們都有眼睛，我們都有耳朵。」他在影片中說，「在我看來，以色列政府試圖摧毀加薩，並將巴勒斯坦人驅逐出去，這完全符合『種族滅絕』的定義。」

自身是猶太裔的威善高指出，他先前曾用「徹底摧毀」和「災難性的死亡人數」來形容加薩戰爭。

在威善高發表此番言論之前，在上周的候選人對決中，他被觀眾在快問快答環節嘲笑。當時最受關注的問題是：「以色列是否在加薩實施種族滅絕？」

另兩位候選人，舊金山市議員陳詩敏和前國會工作人員賽查克拉巴蒂（Saikat Chakrabart）舉起了寫著「是」的標語。威善高沒有舉起「是」或「否」的標語。事後他告訴記者，他的立場比形式所允許的要詳細得多。

查克拉巴蒂批評了威善高態度的轉變。「種族滅絕不應該取決於你正在和哪個記者交談，或者你的民調支持率如何」，查克拉巴蒂在X頻道說， 「這關乎道德的清晰性。」

查克拉巴蒂的競選經理海登（Emily Hyden）在聲明中進一步闡述，威善高之所以將加薩戰爭稱為種族滅絕，僅僅是因為「這樣做似乎有利於他的政治生涯」，「這正是那些辜負了我們黨的投機取巧的建制派政客的問題所在」。

陳詩敏的競選發言人愛德華茲（Julie Edwards也）表達了類似的觀點： 「有人被殺並沒有打動他，但論壇上的噓聲卻讓他動容。這關乎政治，而非原則。」

威善高回應其他候選人的評論時表示，「重要的國際聲明應該源於長時間、深思熟慮的對話和深刻的反思，而不是在論壇上被隨意拋出的問題所左右。」

「我在這裡就是這麼做的，作為國會議員，我也會這樣做，」他說，他的立場是他過去譴責戰爭言論的「自然延伸」。