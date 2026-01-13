我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

街頭垃圾、路上有人糞…舊金山去年投訴達80萬份

編譯組／綜合報導
舊金山居民在2025年提交了近80萬份投訴。(本報檔案照)
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對2025年311投訴系統的分析，去年舊金山居民提交了近80萬份投訴，相當於每名市民平均提交一份投訴。Marina的車道被堵，北灘區（North Beach）的人行道上太多電動滑板車（E-scooters），更有甚者，田德隆（Tenderloin）街道上隨處可見人糞等等，這些是居民最常投訴的問題。

自2023年市政府升級311報告應用後，311投訴量持續攀升。此外，去年初推出的SolveSF應用為居民提供了全新投訴渠道：只需拍攝照片，應用即可自動完成後續流程。

與往年相同，2025年舊金山居民最痛恨的仍是街頭垃圾問題。散落垃圾或碎屑類投訴近10萬起（居年度首位），溢滿的市政垃圾桶投訴達7萬起，袋裝或箱裝垃圾投訴另增4萬4000起。

停車問題毫不意外地成為市民另一痛點。在「其他」（other）類別中，停車違規投訴最為頻繁，包括占用公交站、白線或黃線區域、日間停車區(daylighting zone)等違規行為，但不包括遺棄車輛及堵塞車道和人行道等情況。後三類投訴同樣位列前十五名。

2025年，露宿者營地與無家可歸問題仍屬首要關切。去年夏季，市政府新增311系統中的無家可歸專項分類，將露宿者營地投訴與其他訴求區分開來，例如非營地內的遊民遊蕩、露宿或需要援助的情況（市政府仍建議對過量吸毒等緊急危機情況撥打911）。市政府表示此舉有助於調度員派遣合適團隊處理問題。兩類投訴合計超過4萬3000起，均位列投訴量前15名。

當然，人類排泄物問題仍是市民最關切的焦點之一。

雖然大多數社區和整個城市一樣，最常抱怨的是垃圾問題，但某些社區的居民卻最常反映其他特定問題。就像Marina的居民不斷舉報車輛堵塞車道；Noe Valley和Excelsior社區的居民最常抱怨車輛占用人行道，例如停在居民車道盡頭的車輛（此舉合法）車尾稍稍伸出人行道（此舉違法）。

雙峰(Twin Peaks）區居民最常舉報的是「棄置車輛」，而在金融區（Financial District）、湖濱區（Lakeshore）及Oceanview / Merced區，居民最常舉報另類的違規停車行為，包括占用white zone、daylighting zone或計時停車位超時停車。

北灘區出現針對人行道停放電動滑板車的獨特投訴；Glen Park居民的投訴也很特別：電線桿上的塗鴉標記等無攻擊性塗鴉；而田德隆是唯一將人類排泄物列為最常見舉報事項的社區。

舊金山居民在2025年提交了近80萬份投訴。（CopilotAI生成）
