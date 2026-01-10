我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

冬季風暴後 加州25年來首見「全境零乾旱」

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年1月8日的乾旱狀態為一片白，這也意味著整個加州脫離乾旱，是加州25年來首次完全沒有任何乾旱區域的「零乾旱」時刻。（美國乾旱監測官網截圖）
2026年1月8日的乾旱狀態為一片白，這也意味著整個加州脫離乾旱，是加州25年來首次完全沒有任何乾旱區域的「零乾旱」時刻。（美國乾旱監測官網截圖）

在一連串冬季風暴帶來大量雨雪後，加州終於擺脫長年乾旱景象。根據美國乾旱監測（U.S. Drought Monitor）及CalMatters引述的加州乾旱監測（California Drought Monitor）資料，截至2025年12月30日，「黃金州」全境0%土地處乾旱狀態，成為25年來首次完全沒有任何乾旱區域的時刻。

儘管過去六、七年間，加州曾短暫出現乾旱覆蓋率極低情況，但上一次全州「零乾旱」，仍須回溯至2000年12月。KTLA電視台及ABC7電視台的氣象預報均強調，2025年12月底的最後一波風暴，幾乎讓全州100%地區脫離乾旱，成為關鍵轉捩點。

美國氣候預測中心（Climate Prediction Center）氣象學家Rick Tinker接受KTLA採訪時形容，2025年12月中旬後的降水，是「壓垮乾旱駱駝的最後一根稻草」。他指出，在2025年10月1日時，加州多數地區仍處乾旱狀態，但2025年11月中旬出現一段異常潮濕天氣，加上後續兩波系統性降雨，迅速消除大部分乾旱。

加州官員近日也公布本季首次積雪量測結果，顯示近期的降雪，已大幅改善水資源前景。積雪是加州供水的重要來源，州水資源部（Department of Water Resources）透過每月調查，預測融雪後流入河川與水庫的水量。

截至2026年1月8日，測量結果顯示，州內已無任何乾燥跡象，官方形容這是一段「異常潮濕的時期」，並使主要水庫蓄水量，回升至健康水準。目前全州12座主要水庫中，已有7座蓄水率達75%以上。

事實上，加州曾在2023年歷經多年後首次宣布擺脫乾旱，當時冬季多波風暴與「大氣河流」在同年11月帶來豪雨，不僅帶來大量降水，也改善了對2025年的水資源預測。然而，此次全面零乾旱的情況，仍屬罕見。氣象專家指出，自2000年以來，加州幾乎持續處於「進入乾旱」或「自乾旱中復原」的循環。換言之，25歲以下世代，幾乎從未見過一張完全沒有乾旱標示的加州地圖。

不過，與加州形成對比的是，美國西部其他地區，包括內華達州（Nevada）、猶他州（Utah）與科羅拉多州（Colorado），仍面臨持續乾旱及遠低正常水準的積雪量，水資源壓力依舊嚴峻。

美國乾旱監測（U.S. Drought Monitor）網站顯示加州在2025年...
美國乾旱監測（U.S. Drought Monitor）網站顯示加州在2025年9月30日的乾旱狀態，當時南加州多數地區仍有乾旱問題存在。（美國乾旱監測官網截圖）

加州 猶他州 內華達州

上一則

軍事改寫拉美 ACoM：委內瑞拉走向何方

下一則

聯邦質疑加州托兒詐欺 停撥千萬補助

延伸閱讀

2026年是丙午年「火旺」命理師建議：投資2屬性類股可逢低承接

2026年是丙午年「火旺」命理師建議：投資2屬性類股可逢低承接
25年來首次 加州全境0乾旱

25年來首次 加州全境0乾旱
專門行騙美國長者 台男入境加州被逮捕 被控4重罪

專門行騙美國長者 台男入境加州被逮捕 被控4重罪
舊金山市議員陳詩敏挺富人稅 威善高避答引關注

舊金山市議員陳詩敏挺富人稅 威善高避答引關注
紐森發布州情咨文：加州是制衡川普力量

紐森發布州情咨文：加州是制衡川普力量

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...