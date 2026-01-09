我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

參展廠商逾半來自中國 中製人形機器人成CES展最大亮點

編譯陳盈霖／綜合報導
今年全球最大規模年度消費性電子展CES，人形機器人成為亮點。（美聯社）
今年全球最大規模年度消費性電子展CES，人形機器人成為亮點。（美聯社）

Interesting Engineering報導，2026年度美國「消費性電子展」（CES）4日至9日於拉斯維加斯登場，人形機器人成為最大亮點。中國企業展現壓倒性存在，38家相關類別參展公司中，有21家來自中國，占比約55%。香港代表團規模也創歷史新高。

來自中國的參展企業包括宇樹科技（Unitree Robotics）、智元機器人（AgiBot）、銀河通用（Galbot）、眾擎機器人（EngineAI）及松延動力（Noetix Robotics）等。總部位於杭州的宇樹科技，計畫展示「下一代人形機器人」。中國機器人公司優必選（UBtech）近期達成一項重要里程碑，在柳州製造基地產出第1000台Walker S2人形機器人。

中國在人形機器人領域的進展，已不再侷限研究中心或工業實驗室。在北京，人形機器人已出現在零售市場，與一般消費性商品並列陳設。這種從實驗走向商業化的轉變，預料是今年CES引發國際關注重點。產業分析師指出，參展商的數量，意味著在全球人形機器人市場全面形成前，中國已確立領導地位。

今年CES上，中國科技公司「存在感」亦顯著提升，機器人、人工智慧與消費性電子產品為展出重點。南華早報指出，宇樹科技以多款人形與四足機器人成為焦點之一。由華為前「天才少年」彭志輝（Peng  Zhihui）創立的智元機器人在X發文，會展示其完整產品組合與領先業界的方案。

北京人形機器人創心中心將展出多款「天工Walker」系列機型，呈現全自主能力，及「一腦多機」協同運作。根據環球時報，加速進化（Booster Robotics）公司將展示Booster K1與T1平台，主打多工處理與可即時應用於不同場景的機器人系統。

中國企業也面臨來自全球競爭對手挑戰，如由南韓現代汽車持有的波士頓動力（Boston Dynamics）上月宣布，其全新Atlas人形機器人也會在CES上首度亮相。

香港今年有約60家科技公司組成代表團，展示涵蓋人工智慧、健康科技、智慧城市與運動科技等多項創新成果。CES與會演講者包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、超微（AMD）執行長蘇姿丰、及英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）等。

人形機器人 CES 香港

上一則

舊金山市議員陳詩敏挺富人稅 威善高避答引關注

下一則

雨季採野生菇熱 防中毒很重要 應避免貿然採摘或食用

延伸閱讀

CES展 大廠秀實力／超微蘇姿丰：理解AI威力 才正開始

CES展 大廠秀實力／超微蘇姿丰：理解AI威力 才正開始
CES／超微蘇姿丰發表新AI晶片 豪言2027效能飆升1000倍

CES／超微蘇姿丰發表新AI晶片 豪言2027效能飆升1000倍
黃仁勳、蘇姿丰 明年1月CES演講拚場

黃仁勳、蘇姿丰 明年1月CES演講拚場
AMD在中業務如何發展？中國商務部長會見蘇姿丰

AMD在中業務如何發展？中國商務部長會見蘇姿丰
工信部長會面蘇姿丰 喊話AMD互利共贏 蘇承諾深化投資

工信部長會面蘇姿丰 喊話AMD互利共贏 蘇承諾深化投資

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低