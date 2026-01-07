Uber自駕計程車 已在灣區道路測試

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
Uber的自駕計程車已在灣區道路測試。(取自media.lucidmotors.com)
共乘服務巨擘優步（Uber）的自駕計程車1月5日公開亮相，現已在灣區道路上進行測試。

舊金山紀事報報導，優步發布了其期待已久的無人駕駛出租車，該車由輝達（Nvidia）技術驅動，並與電動車製造商Lucid和自動駕駛科技公司Nuro共同開發，使優步在向舊金山部署自己的自動駕駛汽車的目標又前進了一步。

公司表示，這款量產車型已在拉斯維加斯消費電子產品展（Consumer Electronics Show）上首次亮相，目前正在舊金山灣區的公共道路上進行測試。這些無人駕駛計程車仍在由人類安全操作員現場進行監控，最終驗證和監管批准也在進行中。

這款基於Lucid全電動Gravity SUV打造出的無人駕駛計程車，最多可搭載六名乘客，並將唯獨透過Uber應用程式提供服務。它配備了高解析度攝影機、固態光達（lidar）和雷達（radar）感測器，可提供360度全方位周圍環境感知。

這些技術大多整合在一個低調的車頂「光環」（halo）中，該「光環」還利用LED照明幫助乘客在取車時識別車輛。在車內，Uber設計了類似應用程式的乘車體驗，乘客可以透過車載螢幕調整空調溫度、控制音樂、開啟座椅加熱功能、聯繫客服或要求車輛靠邊停車。即時視覺化介面會顯示自動駕駛計程車「看到」的景像以及它的行駛路線規劃。

Uber的聲明發布之際，舊金山的自駕計程車市場競爭日趨激烈，谷歌旗下的Waymo已經運營了數百輛，亞馬遜旗下的Zoox也推出了有限的公共服務。優步目前在一些市場透過其應用程式提供Waymo乘車服務，同時該公司也在建造自己的自動駕駛車隊。

在幕後，輝達已成為推動自動駕駛汽車發展的核心力量。Uber基於Lucid的無人駕駛計程車運行在輝達的Drive AGX Thor電腦上，這是輝達為自動駕駛系統提供硬體和軟體的更廣泛努力的一部分。

輝達 舊金山 灣區

