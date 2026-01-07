舊金山大停電算帳 市議員提案追責PG&E

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
因PG&E變電站起火造成舊金山大規模停電。（PG&E提供）
12月聖誕節前夕的大規模停電，讓舊金山與太平洋瓦電（PG&E）之間長年緊張的關係再度升溫。多名市議員提出決議案要求追責，並重申推動公共電力的決心，但專家與官員坦言，舊金山若要真正與PG&E「分手」、接管電網實現公共供電，仍將面臨漫長而艱難的道路。

市議員陳詩敏（Connie Chan）與麥德誠（Matt Dorsey）在6日的市議會上提出兩項決議案，要求就冬季停電事件追究PG&E責任。該次停電事故自2025年12月20日開始，影響範圍從列治文區、日落區延伸至華埠與南市場區，逾13萬用戶受影響，假期期間小商家停擺、公共交通延誤，長者與身心障礙者生活受衝擊。截止上周末，列治文區仍出現停電事故，復電效率之慢讓「討伐」太平洋瓦電的聲音到了頂點。

第一項決議案重申市府持續推動收購PG&E在舊金山電力資產的立場，認為擁有公共電力系統將更有助於實現電價可負擔、安全可靠、氣候與環境保護，以及公共問責等目標。陳詩敏直言，停電反映PG&E忽視基礎設施投資，市民繳納的電費卻未必回饋到本地。

麥德誠則指出，全市近三分之一地區斷電，已屬系統性失敗，凸顯私人電力公司優先對股東負責的結構性問題。公共電力才能讓可靠性與公共安全置於企業利潤之上。

第二項決議案則敦促州長紐森（Gavin Newsom）與能源基礎設施安全辦公室，在PG&E完成全面檢查與維護前，暫緩更新其安全證書。

不過據舊金山紀事報報導，即便呼聲持續，舊金山推動公共電力的現實仍充滿阻礙。市府自2019年起試圖收購PG&E在市內的電線、變電站與輸配電設備，相關估值程序目前由州級監管單位審理，但最終價格、時程與法律結果仍不明朗，且勢必進入司法程序。

目前舊金山約75%的用電已由市府提供，但關鍵的輸配電設施仍掌握在PG&E手中。（...
目前舊金山約75%的用電已由市府提供，但關鍵的輸配電設施仍掌握在PG&E手中。（記者王子涵／攝影）

柏克萊加大能源經濟學者勃倫斯坦（Severin Borenstein）指出，PG&E可透過訴訟與估值爭議長期拖延，市府成功機率並不高，且相關政治支持能否長期維持仍是未知數。

州參議員威善高（Scott Wiener）表示，將提出立法協助舊金山加速分拆程序，但能否在州議會取得足夠支持仍有變數。相較之下，市長羅偉（Daniel Lurie）迄今尚未就公共電力公開表態。

分析指出，若舊金山成功退出，PG&E的用戶基礎將縮小，卻仍需承擔防範偏遠地區野火的高昂成本，可能導致其餘用戶電價上漲，並引發其他城市仿效，動搖PG&E整體營運模式。

舊金山公共事業委員會（SFPUC）則認為，市府若掌控電網，電費收入可直接投資本地需求。目前舊金山約75%的用電已由市府提供，但關鍵的輸配電設施仍掌握在PG&E手中。

專家也提醒，公共電力的節省效果多屬長期，短期內市府須承擔龐大的收購、融資與潛在維修成本，並非立竿見影。市府預計今年完成環境評估並取得資產估值結果，屆時將由市議會與市長決定是否繼續推動。

