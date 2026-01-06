舊金山最大購物中心新業主 驅趕最後租戶

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)
元旦一過，舊金山最大購物中心San Francisco Centre的新業主提起訴訟，意在驅逐該商場裡最後租戶中的三家。

舊金山紀事報報導，1月2日提交的一份「非法占有動議」（unlawful detainer motion）要求驅逐「行政酒吧」（Executive Order bar）、經營Shoe Wiz修鞋服務的KBR Enterprises Inc.公司，以及在該購物中心擁有一家美髮沙龍的艾米利（Fardin Amiri）。

行政酒吧老闆桑切茲（John Eric Sanchez）先前告訴紀事報，他將盡力留在原處營業。 「我們會盡力堅持到最後一刻，」他去年11月表示。

舊金山商業時報（San Francisco Business Times）率先報道了這份動議的消息。去年11月收購該購物中心債務的貸款方集團DBJPM 2016-SFC Emporium先前已致函最後二十幾家租戶，告知其租約已終止。購物中心內剩餘的大部分租戶已經關門或計畫在本月關門，包括Shake Shack、Aritzia、H&M和GNC。

疫情爆發後，遠距辦公導致Powell Street地區客流量銳減，主力租戶Nordstrom和（Bloomingdale’s相繼關門，購物中心的衰退也由此開始。

目前，世邦魏理仕(CBRE)已受聘再次出售該購物中心，但房地產專家表示，將該物業改作其他用途的成本可能高得令人望而卻步。購物中心的徹底關閉（尚未證實）將為業主節省水電費和安保費等開支。

