羅偉任命接替王兆倫 住房權益倡議者佛格森接市大校董

記者王子涵／舊金山報導
現年31歲的佛格森獲任舊金山市立大學校董。（取自佛格森個人競選網站）
現年31歲的佛格森獲任舊金山市立大學校董。（取自佛格森個人競選網站）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）5日宣布，任命住房權益倡議者佛格森（Ruth Ferguson）出任舊金山市立大學（City College of San Francisco）校董，填補出任第四區市議員的前校董王兆倫（Alan Wong）的空缺。

佛格森居住在伯納高地（Bernal Heights），曾於2024年競選市立大學董事席位，以微弱差距落選。她活躍於「第九區住房社區組織」（District 9 Neighbors for Housing），長期關注市政改革議題，曾就市府任期限制，以及公共討論中言語騷擾等問題公開發聲。

外界預期，佛格森的加入，將使市立大學董事會的權力平衡，轉向更重視財政紀律、相對淡化工會優先順序。校董事會曾於2024年因違反必要的認證標準，被加州政府監管單位列入「警告狀態」，相關警告已於同年6月解除。

羅偉在聲明中表示：「佛格森是確保本市能提供世界級教育機會的合適人選。」他指出，佛格森曾於加州州議會任職，具備公共服務經驗，「她將致力於維持市立大學的可負擔性與可及性」。

此次任命，是羅偉在市府重整人事審核流程後的第二項重要人事決定。此前，羅偉於去年11月6日任命艾嘉斯（Beya Alcaraz）為第四區市議員，但僅上任一周後，便因媒體揭露其經營寵物店的管理爭議而辭職，市府隨後加強內部人事審查機制。

現年31歲的佛格森，畢業於華盛頓州克拉克社區學院（Clark Community College），此次從數十名候選人中脫穎而出。她表示，自己身為社區學院畢業生，深知平價且可及教育的重要性，期待與董事會及校長梅西納（Kimberlee Messina）合作，提升學生成功率、強化問責制度，並擴大招生規模，以確保市立大學的長遠發展。

王兆倫表示，佛格森兼具社區學院政策專業、預算管理能力與複雜治理經驗，將能勝任董事職務。依規定，佛格森將完成王兆倫四年任期中剩餘的三年。市立大學董事會共七席，採取全市選舉、四年一任、錯開改選。

舊金山紀事報曾在佛格森2024年競選期間，形容她為「務實的政策型人才，願意深入處理市立大學財務細節」。佛格森亦支持提高舊金山住宅密度，並曾撰文指出，雖支持在米慎區興建大型支援型住宅，但也認同該區承擔比例偏高，呼籲市府在包括伯納高地在內的其他社區分擔住房建設責任。

