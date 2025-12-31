東灣1麻疹病例 聖誕節前核桃溪行蹤曝光

當前美國正經歷數十年來最嚴重的麻疹疫情，全國範圍內疫苗接種猶豫現象日益加劇。(路透)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，康曲柯士達縣公共衛生官員周一（29日）報告一例麻疹 （measles）病例，並提警公眾該患者確診前曾出現在核桃溪市公共場所，可能已將病毒傳播給他人。

美國正經歷大規模麻疹疫情 ，據疾病管制與預防中心（CDC）統計，周一病例數已突破2000例。這是自1992年以來單周最高紀錄。

康曲柯士達縣病例的具體信息尚未公布，包括感染途徑及是否與美國其他地區疫情相關聯。加州疫苗 接種率位居全美前列，基本未受全國疫情衝擊。截至周一，該州累計報告25例麻疹病例。

該感染者在聖誕節前一周曾前往多個公共場所，12月24日確診麻疹。具體地點包括：12月17日或19日造訪核桃溪South Main街Anthropologie商店；12月18日造訪核桃溪百老匯廣場（Broadway Plaza）梅西百貨（Macy's）、Alo精品店及蘋果專賣店（Apple Store）；12月21日：拉法耶市（Lafayette）Mount Diablo大道Stat Med診所；12月23日至24日：凱瑟醫院（Kaiser Permanente）核桃溪急診科。

已接種麻疹疫苗者感染風險較低，未接種疫苗或不確定接種史且曾到訪上述場所者，需密切關注症狀，通常接觸後一至三周可能出現症狀。

症狀包括發熱、咳嗽、流涕、紅眼及全身性皮疹。疑似麻疹患者在前往急診室或其他醫療機構前，應先致電醫生，以便醫護人員做好接診準備並保護他人。

麻疹是全球傳染性最強的呼吸道疾病，病毒可在傳染源離開環境後於物體表面存活超過1小時。兩劑疫苗的預防有效率約達97%。

當前美國正經歷數十年來最嚴重的麻疹疫情，全國範圍內疫苗接種猶豫現象日益加劇，包括聯邦衛生部長小甘迺迪公開質疑麻疹疫苗安全性。約十餘個州的麻疹疫苗接種率已跌破90%的群體免疫閾值，無法有效阻斷疾病傳播。

今年全國疫情主要波及未接種疫苗的兒童，超過三分之二病例發生在19歲及以下人群中。全美今年已報告三例麻疹死亡病例。

但加州的疫苗接種率始終保持較高水平，該州擁有全美最嚴格的疫苗接種要求政策之一。2015年迪士尼樂園（Disneyland）爆發大規模疫情導致131人感染後，該州加強了疫苗接種規定。