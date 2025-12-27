舊金山國際機場一航現可疑包裹 一度關閉

舊金山國際機場第一航廈因可疑包裹引發警戒，一度關閉，經檢查後，於中午前恢復運作。（記者李怡／攝影）

舊金山 國際機場第一航廈周五因為發現可疑包裹引發警戒， 曾關閉一個多小時；同一天，該機場由於強風天氣以及第一航廈出發大廳先前關閉，導致數百航班延誤。

舊金山警察局表示，26日上午約8時15分，派駐在舊金山國際機場的警員接獲通報，第一航廈出境樓層發現一件無人照看的可疑包裹，警方隨即到場處理，並基於安全考量，對相關區域進行疏散。

警方調派爆裂物處理小組（EOD）等額外警力到場支援。調查期間，第一航廈一度暫停運作，現場可見警車與相關單位人員戒備，部分旅客被引導離開航廈，原訂航班與地面交通也短暫受到影響。

有旅客表示在舊金山警局社交媒體留言，當時航廈內透過廣播要求民眾配合疏散，現場秩序大致平穩，但不少準備搭機的乘客對突發狀況感到緊張，並即時透過手機向親友通報行程變化。機場方面則協助旅客改道或重新安排登機時間，盡量降低不便。

警方與機場方面稍晚確認，相關檢查程序完成後，並未發現即時危險，第一航廈已於當日中午前全面重新開放，航班運作逐步恢復正常。警方未透露可疑包裹的具體內容，表示相關細節仍在進一步釐清中。

值得注意的是，年底節日假期期間，舊金山國際機場迎來大量返鄉與旅遊人潮，整體旅運量明顯上升。警方指出，節日期間機場已提升整體安保層級，除例行巡邏外，也加強對可疑物品、無人看管行李及公共空間的即時監控，確保航廈安全。

機場與警方同時提醒旅客，進出機場時務必留意自身行李，避免隨意放置或替他人保管不明物品，若發現可疑情況應立即通報現場人員。

舊金山警察局呼籲，若民眾對該事件有任何相關線索，可致電警方專線415-575-4444，或以簡訊方式向TIP411提供訊息，協助後續調查。

此外，根據航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，舊金山國際機場周五截至下午共有270架航班延誤，其中大部分為抵達航班，另有21架航班取消。

美國聯邦航空管理局（FAA）稱，由於天氣和強風的影響，到達航班的平均延誤時間為1小時38分鐘。