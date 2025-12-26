NBA聖誕大戰 水花兄弟重逢 柯瑞穿湯普森簽名鞋

勇士主將柯瑞上腳了聖誕配色的「Nike Hyperdunk 2017」球鞋，為比賽增添了十足的節日氣氛。（記者王子涵／攝影）

一整晚風雨交加，絲毫未減灣區球迷的聖誕熱情。大通中心（Chase Center）在下午2時座無虛席，從達拉斯遠道而來的客隊陣中，不僅有新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg），更有勇士球迷最熟悉的老朋友湯普森（Klay Thompson）。僅憑「水花兄弟重聚」這一看點，便足以讓球迷冒雨迎風，走進球館慶祝2025年的聖誕節 。

賽前熱身期間，勇士主將柯瑞 （Stephen Curry）上腳了聖誕配色的「Nike Hyperdunk 2017」球鞋，為比賽增添濃厚節慶氣氛。場邊掌聲與快門聲此起彼落，節日儀式感拉滿。

另一側，湯普森也仍然保持著在勇士期間的熱身習慣，他總是在柯瑞熱身20分鐘出場，對於這位曾遭受前十字韌帶（ACL）以及跟腱（Achilles）雙重斷裂的老將，仍能以不錯的效率繼續在NBA 征戰，已經是醫學的奇蹟，以及球迷的幸運。

然而球迷更關心地，或許是柯瑞和湯普森之間的關係和互動。人們總是討論著，這兄弟二人誰才是更好的射手？在湯普森離隊的第一賽季，兩人曾數次在比賽中上演互飆三分的戲碼，柯瑞曾喊出：「你最好留在這裡。」讓無數球迷遐想，曾經的「水花兄弟」是否已經出現裂痕。

兩個賽季過去，當湯普森已經不再是冷靜、殺伐果斷的「湯神」，柯瑞帶領的勇士也在聯盟中游掙扎時，球迷也越來越懷念兩人在勇士征戰的瞬間，感恩這兩位足以寫進聯盟歷史的頂級射手，仍然在賽場上持續奉獻。

柯瑞熱身中，時不時望向對面的湯普森，而他最終也是主動走向對方的那個，兩人短暫地擊掌微笑。正賽期間，柯瑞則是選擇「安踏湯普森第11代」球鞋，以此致敬。