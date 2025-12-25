南灣變電站又起火 3.5小時內全數復電

PG&E實時停電狀況報告。（截屏自PG&E網站）

南灣地區周三（24日）上午因薩拉度加一處變電站設備故障引發火災，導致大規模停電。太平洋瓦電（PG&E）透過社媒平台表示，大約有21000名用戶收到影響，但已在3.5小時內全數恢復供電。

PG&E指出，火災約於上午8時25分發生，隨後迅速獲得控制。公司搶修人員立即進場作業，截至中午過後，所有受影響客戶已復電。

此次停電事件，發生在北加州 與中加州接連遭遇強烈冬季風暴之際。PG&E說明，兩波冬季風暴帶來豪雨與強風，對多個縣市電力系統造成衝擊。截至周三中午，全州仍約有7萬5000名用戶停電，但公司已成功為超過13萬4000名受影響用戶恢復供電，其中89%的復電作業在停電後6小時內完成。

受影響最顯著的地區包括聖塔克拉拉、蘇諾瑪、蒙特瑞、聖塔克魯茲 與門多西諾等縣。PG&E表示，第一波風暴於周二深夜至周三清晨抵達，局部地區測得極端強風，漢堡德縣附近最大陣風達每小時109哩，聖塔克魯茲一帶超過84哩，大蘇爾地區更超過91哩。至清晨4時30分，全州一度有12萬5000多名用戶停電，搶修人員在天亮前即展開評估與修復作業。

PG&E同時警告，第二波風暴預計於周三晚間至周四清晨抵達，恐再帶來強陣風與中到大雨，已提前全面啟動緊急應變機制。公司動員超過5500名第一線員工與承包商待命，並事先部署電線桿、電纜、變壓器等關鍵設備，以加速停電後的修復作業。

另一方面，PG&E上周末在舊金山 亦曾發生另一宗變電站火災事故，停電高峰期一度影響全市近三分之一用戶，部分地區直到周二清晨才完全復電。