H-1B抽籤改革，灣區華人關注留美前景。(美聯社)

聯邦政府近日宣布調整H-1B工作簽證抽籤制度，改採「以職位為單位」的抽籤方式，並提高對高技能與高薪職位的優先考量，引發舊金山灣區 華人社群與科技產業高度關注。灣區作為全美科技人才最密集的地區之一，不少工程師、留學生 與企業主普遍認為，新制將對長期存在的「重複抽籤」問題有所改善，但也對中小型企業與年輕求職者帶來新的挑戰。

在矽谷科技公司擔任軟體工程師的林海東表示，過去制度允許同一申請人由多家雇主重複送件，導致抽籤結果「並不公平」，讓真正只獲一個工作機會的人中籤率被稀釋。「改成一人一籤，理論上比較合理，也能減少制度被濫用的空間，對認真找工作的外籍工程師是一個正面訊號。」

也有剛畢業的留學生對新制感到不安。就讀史丹福大學、明年將投入職場的陳姓同學Eric指出，政策強調高薪與高技能職位，可能讓剛入行的新鮮人處於劣勢。「起薪本來就不高，若企業在成本考量下優先替資深員工申請，對應屆畢業生來說，留下來工作的難度可能更高。」

部分灣區中小企業主則持審慎態度。一家位於聖荷西的新創公司負責人王女士(Shayna)表示，公司規模不大，但高度仰賴國際人才。「大公司有能力開出更高薪資、符合政策期待，我們這種新創反而可能被邊緣化，長期恐怕會影響創新生態。」

在華人移民 社群中，也有人將新制視為聯邦政府釋出「留才而非拼數量」的政策訊號。長期協助留學生與專業人士規畫身分的移民顧問指出，改革方向顯示政府希望吸引真正具備市場競爭力的人才，同時回應國內對移民制度公平性的質疑。

整體而言，灣區民眾普遍認為，此次H-1B制度調整有助於減少漏洞、提高透明度，但實際成效仍有賴後續執行細節與市場反應。不少受訪者表示，將密切觀察明年申請季的實際結果，才能判斷新制是否真正達到「公平選才、留住人才」的政策目標。