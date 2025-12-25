我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

H-1B抽籤改革 灣區華人關注留美前景

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
H-1B抽籤改革，灣區華人關注留美前景。(美聯社)
H-1B抽籤改革，灣區華人關注留美前景。(美聯社)

聯邦政府近日宣布調整H-1B工作簽證抽籤制度，改採「以職位為單位」的抽籤方式，並提高對高技能與高薪職位的優先考量，引發舊金山灣區華人社群與科技產業高度關注。灣區作為全美科技人才最密集的地區之一，不少工程師、留學生與企業主普遍認為，新制將對長期存在的「重複抽籤」問題有所改善，但也對中小型企業與年輕求職者帶來新的挑戰。

在矽谷科技公司擔任軟體工程師的林海東表示，過去制度允許同一申請人由多家雇主重複送件，導致抽籤結果「並不公平」，讓真正只獲一個工作機會的人中籤率被稀釋。「改成一人一籤，理論上比較合理，也能減少制度被濫用的空間，對認真找工作的外籍工程師是一個正面訊號。」

也有剛畢業的留學生對新制感到不安。就讀史丹福大學、明年將投入職場的陳姓同學Eric指出，政策強調高薪與高技能職位，可能讓剛入行的新鮮人處於劣勢。「起薪本來就不高，若企業在成本考量下優先替資深員工申請，對應屆畢業生來說，留下來工作的難度可能更高。」

部分灣區中小企業主則持審慎態度。一家位於聖荷西的新創公司負責人王女士(Shayna)表示，公司規模不大，但高度仰賴國際人才。「大公司有能力開出更高薪資、符合政策期待，我們這種新創反而可能被邊緣化，長期恐怕會影響創新生態。」

在華人移民社群中，也有人將新制視為聯邦政府釋出「留才而非拼數量」的政策訊號。長期協助留學生與專業人士規畫身分的移民顧問指出，改革方向顯示政府希望吸引真正具備市場競爭力的人才，同時回應國內對移民制度公平性的質疑。

整體而言，灣區民眾普遍認為，此次H-1B制度調整有助於減少漏洞、提高透明度，但實際成效仍有賴後續執行細節與市場反應。不少受訪者表示，將密切觀察明年申請季的實際結果，才能判斷新制是否真正達到「公平選才、留住人才」的政策目標。

灣區 移民 留學生

上一則

南灣變電站又起火 3.5小時內全數復電

下一則

舊金山大停電後 Waymo更新自駕車軟體

延伸閱讀

H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權 明年2/27生效

H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權 明年2/27生效
灣區BART便民 聖誕、元旦加開深夜列車 提供停車優惠

灣區BART便民 聖誕、元旦加開深夜列車 提供停車優惠
供電受限 灣區數據中心建設落後全美 學者：或許是好事

供電受限 灣區數據中心建設落後全美 學者：或許是好事
聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法

聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法
法官力挺川普 裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

法官力挺川普 裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列