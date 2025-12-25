NBA聖誕大戰 勇士vs.獨行俠 湯普森重返灣區

我的頻道

記者王子涵╱舊金山報導
勇士的柯瑞（右一）、湯普森（右二）搭檔在2022年第四次奪冠。（本報檔案照）
NBA聖誕夜大戰是漫長賽季中最受矚目的比賽之一，聯盟往往將最有話題度、最受本地球迷期待的兩支球隊進行「組局」。而金州勇士隊（Golden States Warriors）今年聖誕節的對手，是既不與灣區位於同一時區，也不屬於同一分區的球隊達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）。儘管獨行俠戰績身處西區後段，但場內場外的故事，仍讓這場比賽成為焦點。

最受矚目的，莫過於湯普森（Klay Thompson）重返灣區。他與柯瑞（Stephen Curry）組成的「浪花兄弟」曾主宰聯盟，儘管兩年前他選擇離隊出走達拉斯，但湯普森仍是勇士隊史最具代表性的球星之一。他效力期間協助球隊奪下四座總冠軍，五度入選全明星，並四次獲選年度最佳陣容。儘管曾因傷勢連續缺席兩個賽季，仍在2022年復出後再度幫助勇士登頂。

現年35歲的他，已不再是當年無差別開火的外線殺手，但本季仍以35.3%的三分球命中率，維持穩定外線威脅，成為達拉斯重要的戰力。

此前湯普森回歸灣區，曾與柯瑞互飆三分，球迷直呼「過癮」，這兩位昔日隊友也是首次在聖誕之夜對陣。去年11月，勇士曾在主場播放湯普森生涯高光集錦，以此向他致敬，而灣區的球迷也將以最熱烈的掌聲歡迎湯普森回家。

場邊同樣不乏灣區元素。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）出身東灣，是公認的灣區籃球代表人物之一。高中時期，他便以場均25.3分、9.8助攻、7.3籃板與7.1抄截的全能數據，獲選屋崙論壇報年度球員，並帶領球隊完成CIF一級聯賽二連霸。其後在柏克萊加州大學歷練兩年，正式展開名人堂等級的NBA生涯。

執教方面，基德曾在2022年率領獨行俠闖進西區決賽，卻遭湯普森與勇士在五場內淘汰；兩年後，達拉斯更一舉挺進總冠軍賽，雖最終不敵波士頓，但已展現重建成果。

圍繞勇士隊內的交易傳聞也持續發酵。隨著庫明加（Jonathan Kuminga）將於1月15日後解除交易限制，外界普遍預期勇士將重新評估補強方向。ESPN分析指出，達拉斯可能成為潛在交易夥伴之一，多方交易構想中，甚至傳出勇士有意網羅全明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）與替補中鋒普拉姆利（Mason Plumlee）。

而達拉斯重建藍圖中，最耀眼的新星，則是19歲的狀元佛雷格（Cooper Flagg）。這名全能前鋒本季場均18.7分、6.3籃板，日前更轟下42分，刷新NBA史上18歲球員單場得分紀錄。

在節日舞台上，情懷、未來與交易想像交錯，讓勇士與獨行俠的聖誕對決，成為一場不只關於勝負的比賽。

比賽將於今日下午2時，在舊金山大通中心（Chase Center）上演。

灣區 NBA 柯瑞

