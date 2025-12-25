屋頂安全問題 柏克萊REI門市無限期停業

柏克萊REI門市疑涉屋頂安全問題，聖誕節前夕緊急關閉。（Google Maps）

聖誕節 前夕，位於柏克萊 （Berkeley）的知名戶外用品零售商REI門市因建築安全疑慮緊急關閉，讓不少原本打算採購或取貨的顧客措手不及。

REI表示，位於聖巴勃羅大道（San Pablo Ave）1338號、靠近吉爾曼街（Gilman Street）的柏克萊門市，因出現與建築設施相關的安全問題，已「無限期暫停營業」。

記者撥打該店電話時，錄音訊息僅簡短說明門市因設施疑慮而關閉，並未透露更多細節。

REI向舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）說明，此次關店是出於預防性考量。公司指出，門市接獲建築屋頂相關問題的通報後，為確保員工與顧客安全，決定暫時關閉門市，並安排結構工程師進行進一步評估。

REI在聲明中強調：「REI最優先考量的是員工、顧客與會員的安全。在接獲屋頂相關問題的通報後，我們基於謹慎原則暫時關閉門市，並將在完成結構安全評估後再決定是否重新開放。」

柏克萊市府官員則向地方媒體「Berkeley Scanner」表示，該建築並未被張貼紅色危險標示（red-tag），市府建築與安全部門也未接獲任何來自該地址的求助或檢查申請。

由於正值年底假期與聖誕購物高峰，該門市突然關閉令不少消費者感到意外，也影響部分已下單、準備到店取貨的顧客。

REI尚未公布具體的重新開放時間，僅表示將待結構工程師完成評估後，再對外說明後續安排。