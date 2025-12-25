舊金山大停電後 Waymo更新自駕車軟體

Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體。(美聯社)

Alphabet Inc.旗下的自駕車 公司Waymo 表示，將加強其自動駕駛軟體，以更好地應對停電情況。此前，這家公司的自動駕駛計程車在上周末舊金山 發生大停電期間出現故障，導致交通擁堵。

聖荷西信使報(Mercury News)引述彭博新聞(Bloomberg)報導，Waymo Driver系統被編程為以與四向停車標誌相同的方式處理熄滅的交通信號燈，但車輛偶爾會「請求確認檢查，以確保做出最安全的選擇」。該公司周二在一份聲明中表示，雖然車輛「成功」應對了12月20日舊金山停電導致的7000個交通信號燈故障，但停電「造成了此類請求的集中激增」。

這類請求激增導致Waymo對故障車輛的回應時間延長。當時停電期間舊金山市府官員敦促駕駛盡量避免上路後，Waymo曾暫停服務。

上周末期間，由於太平洋瓦電公司（PG&E）變電站發生火災，舊金山遭遇大面積停電，一度影響約13萬用戶。社群媒體上的影片顯示，多輛Waymo自動駕駛汽車停在路中央，閃爍著危險警告燈，造成嚴重交通擁堵。

Waymo公司表示，正在採取措施，在其軟體中整合更多關於區域停電「背景」的信息，以便車輛「更果斷地通過這些路口」。 Waymo也與舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)合作，制定緊急應變方案，並更新其緊急人員的培訓。