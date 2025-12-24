我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

聯合廣場設巨型水泥球路障 打擊犯罪利器

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山聯合廣場街道上今年出現許多用來打擊犯罪的巨型混凝土球。（美聯社）
舊金山聯合廣場街道上今年出現許多用來打擊犯罪的巨型混凝土球。（美聯社）

為迎接聖誕與新年，舊金山市中心裝飾得繽紛多彩，商店櫥窗各出奇招吸引顧客。而在聯合廣場第100街區上，今年可見一排排看起像是混凝土製成的巨型球體被設置在路邊，每顆球都被固定在一個形狀像希臘柱石的基座上，十分具有新古典主義風格。

舊金山紀事報表示，這些巨型混凝土球並非裝置藝術，它們其實有其他明確的用途。

由於聯合廣場精品店近年來飽受盜竊之苦，竊賊會駕車撞破玻璃門入店洗劫，然後迅速逃之夭夭，位於Grant Avenue和Post Street的Dior專賣店是受害者之一。

去年，Dior店門口設置了類似桌子結構、以螺栓固定在人行道上的白色路障，但因為這些路障未獲得使用許可，目前已拆除。

今年夏天，在香奈兒專賣店被人駕車衝撞搶劫未遂事件發生後，市府在Grant Avenue和Geary Street首次啟用新球型路障。這組由工務局（Public Works department）出資安裝的60個球型路障，每個造價2000美元，設計仿照去年在比佛利山莊Rodeo Drive上出現的232個球型路障。

協助社區企業進行行銷和街道美化工作的非營利組織「聯合廣場聯盟」（Union Square Alliance）執行長羅德里格茲（Marisa Rodriguez）說：「這些球型路障非常有效，到目前為止，還沒有人敢駕車撞這些水泥球。」

然而，設置這種防止犯罪的路障對試圖改變城市氛圍的舊金山來說，似乎顯得有些尷尬。

根據市府的報告，舊金山的犯罪率下降了，旅遊業也開始復甦，人們重返辦公室，街上熙熙攘攘，遊客絡繹不絕。即便如此，位於市中心購物區的高級精品店似乎仍感到不安。

本月造訪舊金山的遊客應該都注意到，被裝飾成冬日仙境的街道上有許多荷槍實彈的保全和警察在巡邏，這些路障的用途已不言而喻。

不過，有些人覺得這些巨球具有獨特魅力，混凝土的色澤與人行道地面幾乎融為一體。上班族奧蘭多（Zak Orlando）表示，他完全沒有注意到這些混凝土球，認為它們與聯合廣場的古老磚牆完美契合。

舊金山聯合廣場街道上今年出現許多用來打擊犯罪的巨型混凝土球。（美聯社）
舊金山聯合廣場街道上今年出現許多用來打擊犯罪的巨型混凝土球。（美聯社）

舊金山 比佛利山

上一則

裁員潮持續 2公司將在聖荷西砍逾百人

下一則

聖塔克拉拉市議會通過 SVP電價明年起漲4%

延伸閱讀

舊金山全面復電：住戶可獲200元、商戶2500元電費抵扣

舊金山全面復電：住戶可獲200元、商戶2500元電費抵扣
舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置
27呎高巨型砂岩佛像 明春現身紐約高線公園

27呎高巨型砂岩佛像 明春現身紐約高線公園
金山商業房地產 德州買家搶購

金山商業房地產 德州買家搶購
中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍