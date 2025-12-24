聯合廣場設巨型水泥球路障 打擊犯罪利器

舊金山聯合廣場街道上今年出現許多用來打擊犯罪的巨型混凝土球。（美聯社）

為迎接聖誕與新年，舊金山 市中心裝飾得繽紛多彩，商店櫥窗各出奇招吸引顧客。而在聯合廣場第100街區上，今年可見一排排看起像是混凝土製成的巨型球體被設置在路邊，每顆球都被固定在一個形狀像希臘柱石的基座上，十分具有新古典主義風格。

舊金山紀事報表示，這些巨型混凝土球並非裝置藝術，它們其實有其他明確的用途。

由於聯合廣場精品店近年來飽受盜竊之苦，竊賊會駕車撞破玻璃門入店洗劫，然後迅速逃之夭夭，位於Grant Avenue和Post Street的Dior專賣店是受害者之一。

去年，Dior店門口設置了類似桌子結構、以螺栓固定在人行道上的白色路障，但因為這些路障未獲得使用許可，目前已拆除。

今年夏天，在香奈兒專賣店被人駕車衝撞搶劫未遂事件發生後，市府在Grant Avenue和Geary Street首次啟用新球型路障。這組由工務局（Public Works department）出資安裝的60個球型路障，每個造價2000美元，設計仿照去年在比佛利山 莊Rodeo Drive上出現的232個球型路障。

協助社區企業進行行銷和街道美化工作的非營利組織「聯合廣場聯盟」（Union Square Alliance）執行長羅德里格茲（Marisa Rodriguez）說：「這些球型路障非常有效，到目前為止，還沒有人敢駕車撞這些水泥球。」

然而，設置這種防止犯罪的路障對試圖改變城市氛圍的舊金山來說，似乎顯得有些尷尬。

根據市府的報告，舊金山的犯罪率下降了，旅遊業也開始復甦，人們重返辦公室，街上熙熙攘攘，遊客絡繹不絕。即便如此，位於市中心購物區的高級精品店似乎仍感到不安。

本月造訪舊金山的遊客應該都注意到，被裝飾成冬日仙境的街道上有許多荷槍實彈的保全和警察在巡邏，這些路障的用途已不言而喻。