前警察局長葉培恩卸任回顧：金山2025年犯罪率創新低

記者李怡／舊金山報導
舊金山前警察局長葉培恩（中）回顧警政成果，強調科技與跨部門合作。（記者李怡╱攝影）
舊金山前警察局長葉培恩（中）回顧警政成果，強調科技與跨部門合作。（記者李怡╱攝影）

舊金山警察局前局長葉培恩22日發表卸任回顧，總結2025年度警政工作成果指出，在警員努力執法及科技工具輔助下，舊金山整體犯罪率降至歷史新低，暴力犯罪與財產犯罪均出現顯著下降，警隊人手與士氣亦逐步回穩。

葉培恩表示，根據最新統計，舊金山整體犯罪率較去年下降26%，其中暴力犯罪下降18%，財產犯罪下降27%，汽車爆竊、盜竊與暴力襲擊案件均明顯減少。他強調，警員持續運用專業經驗，積極預防及調查犯罪，致力保障社區安全並追究犯罪責任。

在科技應用方面，已正式啟用「即時調查中心」，結合無人機、自動車牌讀取系統及公共安全攝影機等工具，支援前線警員執法，協助追蹤跨城犯案、專程來舊金山從事零售盜竊及汽車爆竊的嫌疑人，並促成多起跨市拘捕行動。

在打擊公開販毒與吸毒行為方面，葉培恩指出，警局與地方、州及聯邦公共安全夥伴密切合作，包括警長辦公室、地方檢察官辦公室，以及聯邦緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI）與聯邦司法部等單位。自2023年成立「打擊毒品市場協調中心」以來，警方已查獲984磅毒品，其中包括345磅芬太尼，累計拘捕11,920人，當中2,288宗涉及販毒行為。

他強調，警方對毒品犯罪採取零容忍態度，「任何在舊金山販賣或使用非法毒品的人士，都將面臨拘捕，無論需要多長時間，執法行動都會持續進行。」

在人力資源方面，葉培恩表示，警局自2020年疫情以來，首次錄得巡邏警員人數淨增長，警察學院已連續四期滿額招生，本週亦再迎來新一批學員入學。隨著招聘流程簡化及外展宣傳加強，警局吸引更多高素質申請者，包括新警員及來自其他司法管轄區的現職警員。隨著警務工作回歸基礎執法與社區安全，警員士氣明顯提升。

葉培恩也提到，舊金山警察局本週一正式迎來新任局長劉力一，並表示警隊將持續以誠信與尊重守護城市安全。他呼籲各界全力支持新局長，攜手推動警政工作向前。

最後，葉培恩感謝舊金山市民與市長羅偉給予他出任警察局長、服務舊金山的機會，形容這是他一生中最高的榮譽，並表示未來期待在社區中與市民再會。

