李維體育場因應超級盃 擬三階段封路

超級盃期間李維體育場將分段封路。（聖塔克拉拉政府提供）

配合第60屆超級盃 （Super Bowl LX）舉行期間的安全與維安措施，李維體育場（Levi's Stadium）周邊道路及聖托馬斯阿基諾溪步道將於今年1月至2月間實施臨時封閉。市府表示，相關封路規劃分為三階段進行，首階段目前正接受市府許可審查，實際安排仍可能調整。

根據規劃，第一階段自1月5日至2月22日，Stars and Stripes Drive 將全面禁止公眾通行，包括連接Tasman Drive的匝道及沿線自行車道；Great America火車站相關的接駁車、停車與共乘上下客點，將暫時移至Tasman East區域。

第二階段為1月28日至2月10日，Tasman Drive在Great America Parkway與Calle Del Sol之間將封閉直行車道，車輛與自行車須繞道通行，同時San Tomas Aquino Creek Trail也將同步封閉。

第三階段預計在2月8日實施，Great America Parkway將於Bunker Hill Lane與 Patrick Henry Drive之間封閉，Old Ironside與Old Glory Lane亦列入封路範圍。

市府指出，封路措施將影響Great America火車站、青少年足球公園、San Tomas Aquino步道及部分市政設施的出入。為減少通勤影響，灣區 主辦委員會與NFL 已在 Tasman East區域租用臨時停車場，供Capital Corridor與ACE列車乘客使用，並安排接駁車與無障礙交通服務。

相關單位將提前設置交通告示看板，並公佈車輛、行人、自行車及鐵路通勤族的繞行路線與接駁資訊，提醒民眾提早規劃行程。