我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

稱因「大都會」失利破產賣名表 名導科波拉其實擁有地產帝國

編譯廖宜怡╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

為了解釋為何要拍賣他收藏的一批稀有名表，86歲奧斯卡名導柯波拉（Francis Ford Coppola）今年10月對紐約時報說，那是因為他斥資1億2000萬美元拍攝的鉅作「大都會」（Megalopolis）票房慘敗，他破產了。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，為了籌措資金拍攝「大都會」，柯波拉不惜於2021年以約6億5000萬美元售出其位於灣區酒鄉納巴谷（Napa Valley）的同名酒莊。

事實上，柯波拉擁有眾多房地產物業，從舊金山地標大樓、納巴谷酒莊到位於其他地區的飯店，他累積的房地產物業遍及全球。某些時候，他會透過抵押物業來籌措電影資金。

儘管柯波拉賣名表和灣區酒莊，但仍保留了大部分位於灣區的房地產，甚至正在推動將其擁有的舊金山地標Sentinel Building改建為飯店的計畫。相關人士透露，柯波拉抵押了這座大樓，將獲得的資金投入改建工程，這個共三層樓的精品飯店預計於明年完工。

柯波拉在靠近Sentinel Building的北灘區（North Beach）也擁有一棟住宅大樓，這是他於1991年和已故妻子以67萬5000美元買下的。

柯波拉目前主要居住在納巴縣盧瑟福（Rutherford）他所擁有的Inglebrook酒莊內，並持有當地至少兩筆大面積土地，總面積達171畝。

熱愛酒鄉的柯波拉還於2021年在聖海倫娜（St. Helena）以320萬美元購入一處規模較小的物業。這處占地超過6畝、擁有3房2.5浴的住宅是一個法式鄉村風格莊園，擁有游泳池、酒窖和電梯。

舊金山標準稱，柯波拉家族素有購買鄰近物業的傳統。2015年，他們斥資130萬美元在比佛利山莊買下一處住宅，而這處住宅正位於他們於80年代就擁有的一棟中世紀風格住宅的對面；柯波拉與孫女吉雅（Gia Coppola）共同擁有位於好萊塢一處四房3.5浴住宅，而吉雅的母親蓋蒂（Jacqui Getty）不久前仍一直住在附近一棟西班牙風格的房子裡。

在加州以外，柯波拉的投資組合包括紐約市一間閣樓公寓和多家高級國際飯店。2015年，柯波拉夫婦在曼哈頓西村區（West Village）一棟由倉庫改建的的公寓大樓裡，以250萬美元買下一間個單位，與演員勞勃迪尼洛（Robert De Niro）成為鄰居。

舊金山 灣區 房地產

上一則

灣區Twin Creeks迎新東家 Unrivaled Sports接手將翻新

下一則

續加碼布局米慎灣 舊金山加大買下前生技公司總部建築

延伸閱讀

名導雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明

名導雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明
前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷

前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷
2025全美最佳新餐廳加州有9家 灣區3家上榜

2025全美最佳新餐廳加州有9家 灣區3家上榜
名導雷納夫婦32歲兒弒親 被控2項一級謀殺

名導雷納夫婦32歲兒弒親 被控2項一級謀殺
名導雷納夫婦遭兒殺害 演員爆料：他是「被寵壞的敗兒」

名導雷納夫婦遭兒殺害 演員爆料：他是「被寵壞的敗兒」

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」