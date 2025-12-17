我的頻道

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

華人市議員王兆倫上任首份提案 增加日落區停車位

記者王子涵／舊金山報導
舊金山第四區新上任的華人市議員王兆倫，將自己首個提案聚焦在解決該區停車難的問題上。（記者王子涵╱攝影）
舊金山第四區新上任的華人市議員王兆倫，將自己首個提案聚焦在解決該區停車難的問題上。（記者王子涵╱攝影）

舊金山第四區剛上任僅第二周的華人市議員王兆倫（Alan Wong），將自己首個提案聚焦在解決該區停車難的問題上。

在16日本年度最後一期市議會上，王兆倫向交通局（SFMTA）提出書面詢問，要求對日落區（Sunset District）進行全面研究，評估在兼顧交通安全、無障礙與緊急通行的前提下，是否存在增加路邊停車供給的可行空間。他指出，居民與小商業長期反映停車位不足，已實質影響日常出行、就醫採買與社區生活品質。

在此前召開的圓桌會上，王兆倫邀請在地商家與社區代表出席，說明停車問題對日落區的衝擊。王兆倫說︰「這場討論不是預設解法，而是先把問題問清楚，找出是否存在雙贏的可能性。」

臨近大洋灘經營Java Beach咖啡館逾30年的愛爾蘭裔店主麥奎爾（Pat Maguire）表示，上屆市議員實施的街道改造計畫，大幅削減停車位，已對他的餐廳經營造成明顯衝擊。

「有一群教會長者，30年來每個周日彌撒後都會來店裡聚會，最近卻因為找不到停車位、行動不便而無法再來，」他說，這對社區與商家都是沉重打擊。

經營兩家商鋪的華人商業主Renee指出，部分商業街附近安裝的共享自行車設施也讓僅有的停車位變得更少，讓顧客與外送車輛無處可停，對新開業與小型店家尤為不利。她建議將自行車共享設施移至遊客更多的金門公園內。

王兆倫在會後表示，正式提案將要求交通局從宏觀角度檢視第四區街道條件，評估是否有路段能在安全前提下，將平行停車改為斜向或垂直停車，或透過其他路邊管理策略增加停車供給，同時減少雙排停車與違規臨停。

他強調，此舉並非與自行車或其他交通模式對立，而是希望跳脫「零和思維」，在不同用路需求間尋找平衡。

華人 咖啡 舊金山

