Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天

凡在2025年搭乘三次以上Waymo自駕 計程車的乘客，都將獲得Waymo公司送出的獎勵：一份客製化的「年度回顧」（Year in Review）。這份回顧會統計乘客行程，並根據其出行習慣，對乘客進行分類，例如「超級乘客」、「夜貓子」或「新鮮人」。

為了解舊金山 人對Waymo的熱愛程度究竟有多高，舊金山標準（San Francisco Standard）找出了舊金山Waymo使用率最高的乘客。

這位不願透露姓名的女性乘客今年共搭乘了427次Waymo，因此獲得「超級乘客」稱號。數據顯示，她乘坐的哩程數超過2700哩，幾乎相當於從舊金山開車到紐約的距離，在車內享受「專車接送」的時間累計將近八天。

舊金山標準還找到另一名Waymo忠實用戶愛德華茲（Lee Edwards），他是創投公司Root Ventures合夥人，今年搭乘Waymo的次數共383次，平均每日超過一次。

愛德華茲表示，他使用Waymo是因為在自駕計程車裡使用筆電和接聽電話比較方便。此外，他覺得Waymo比人類駕駛的Uber或Lyft更安全、平穩。

愛德華茲說，自Waymo在舊金山推出以來，他已搭乘過1000多次Waymo，而且他還是尖端科技和人工智慧領域的投資者，兩者理念很契合。

當得知自己不是全市搭乘Waymo次數最多的人時，愛德華茲的反應是：「哈哈，可惡！」

Waymo目前在美國五個市場營運，今年更大幅擴展在灣區的業務，開始提供高速公路接送服務，並在聖荷西國際機場推出服務。該公司預計，他們今年的自駕計程車接送次數可能累計達1400萬次，將是去年的三倍多。

明年，Waymo將在灣區面臨激烈競爭，亞馬遜旗下的自駕計程車Zoox將正式推出服務，Uber也將與Nuro和Lucid Motors合作推出自駕計程車。此外，目前仍配備一名安全駕駛的特斯拉（Tesla）自駕計程車，預計在不久的未來也將實現全自動駕駛。