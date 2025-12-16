我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年搭乘Waymo自駕計程車次數最多的「超級乘客」總共搭乘了427次。（美聯社）
今年搭乘Waymo自駕計程車次數最多的「超級乘客」總共搭乘了427次。（美聯社）

凡在2025年搭乘三次以上Waymo自駕計程車的乘客，都將獲得Waymo公司送出的獎勵：一份客製化的「年度回顧」（Year in Review）。這份回顧會統計乘客行程，並根據其出行習慣，對乘客進行分類，例如「超級乘客」、「夜貓子」或「新鮮人」。

為了解舊金山人對Waymo的熱愛程度究竟有多高，舊金山標準（San Francisco Standard）找出了舊金山Waymo使用率最高的乘客。

這位不願透露姓名的女性乘客今年共搭乘了427次Waymo，因此獲得「超級乘客」稱號。數據顯示，她乘坐的哩程數超過2700哩，幾乎相當於從舊金山開車到紐約的距離，在車內享受「專車接送」的時間累計將近八天。

舊金山標準還找到另一名Waymo忠實用戶愛德華茲（Lee Edwards），他是創投公司Root Ventures合夥人，今年搭乘Waymo的次數共383次，平均每日超過一次。

愛德華茲表示，他使用Waymo是因為在自駕計程車裡使用筆電和接聽電話比較方便。此外，他覺得Waymo比人類駕駛的Uber或Lyft更安全、平穩。

愛德華茲說，自Waymo在舊金山推出以來，他已搭乘過1000多次Waymo，而且他還是尖端科技和人工智慧領域的投資者，兩者理念很契合。

當得知自己不是全市搭乘Waymo次數最多的人時，愛德華茲的反應是：「哈哈，可惡！」

Waymo目前在美國五個市場營運，今年更大幅擴展在灣區的業務，開始提供高速公路接送服務，並在聖荷西國際機場推出服務。該公司預計，他們今年的自駕計程車接送次數可能累計達1400萬次，將是去年的三倍多。

明年，Waymo將在灣區面臨激烈競爭，亞馬遜旗下的自駕計程車Zoox將正式推出服務，Uber也將與Nuro和Lucid Motors合作推出自駕計程車。此外，目前仍配備一名安全駕駛的特斯拉（Tesla）自駕計程車，預計在不久的未來也將實現全自動駕駛。

Waymo 舊金山 自駕

上一則

羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全

下一則

屋崙機場更名「屋崙舊金山灣區機場」客流量仍續跌

延伸閱讀

舊金山熱門纜車突然停駛 15人輕重傷

舊金山熱門纜車突然停駛 15人輕重傷
少女搭Waymo驚見後車廂藏人 陌生男：被人放進去的

少女搭Waymo驚見後車廂藏人 陌生男：被人放進去的
趕不到醫院 舊金山孕婦在Waymo無人車產子

趕不到醫院 舊金山孕婦在Waymo無人車產子
無人駕駛出租車

無人駕駛出租車
舊金山孕婦在Waymo無人車內 產下一嬰

舊金山孕婦在Waymo無人車內 產下一嬰

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條