「讓人屏住呼吸的演出」 太陽馬戲團ECHO進駐甲骨文球場

甲骨文球場停車場搭起馬戲團大帳篷。（記者李怡／攝影）

太陽馬戲團（Cirque du Soleil）全新製作「ECHO」，近日在舊金山甲骨文 球場（Oracle Park）A 區停車場搭起藍白相間的大帳篷登場。由於冬季並無棒球賽事，這片平時作為球迷停車使用的空間搖身一變成為大型表演場地，成功填補冬季表演空檔，也為舊金山帶來穩定人潮，吸引灣區 民眾專程前來觀賞。

「ECHO」以一個神祕的「立方體」（CUBE）作為敘事核心，講述少女FUTURE與她的狗狗EWAI在探索未知世界的過程中，逐步理解人類行動如何影響自然與萬物的平衡。

演出結合高難度空中雜技、地面群舞、現場音樂演奏，以及層層變化的燈光與投影效果，呈現出一個充滿想像力與情感張力的舞台世界。

演出帳篷內設有近兩千個座位，近期場次幾乎場場爆滿。觀眾隨著舞台上立方體的拆解、翻轉與重組，在倒立、懸吊、翻騰等高空動作與整齊劃一的群舞之間，感受人與自然彼此牽動的隱喻。角色設計上，人類與擬人化動物同時存在，表演者多身著白色服裝，構成一個象徵地球共生關係的獨特生態系。

多位觀眾對演出水準給予高度評價。來自東灣的觀眾陳先生表示，他看過多次太陽馬戲團演出，但「ECHO」仍讓他感到驚喜，「舞台設計非常前衛，立方體的變化讓人完全猜不到下一秒會發生什麼，雜技難度和藝術感都在水準之上，是一場真正讓人屏住呼吸的演出。」

另一名帶著孩子前來觀賞的舊金山市民林女士則說，「ECHO」不只是技巧炫目，更有情感深度，孩子被狗狗 EWAI吸引，而大人會被人與自然的主題打動，整場表演沒有冷場，結束時大家都站起來鼓掌。

主辦單位指出，選擇在甲骨文球場停車場搭建演出帳篷，除了交通便利，也讓冬季少了棒球賽的球場周邊持續保持熱度，帶動餐飲與周邊消費，為城市空間創造更多可能性。