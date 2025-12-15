舊金山海灣大橋收費亭將被拆除 啟用電子收費

我的頻道

記者王子涵╱舊金山報導
明年起，海灣大橋收費亭將被拆除，取而代之的是鋼製龍門架，車輛行經時，電子標籤會在高速狀態下「嗶」一聲完成扣款。（灣區大都會運輸委員會）
灣區最繁忙、也最讓通勤族又愛又恨的舊金山-屋崙海灣大橋（Bay Bridge），未來幾年將迎來一場重大變革。最快在兩年後，西向通往舊金山的橋頭景觀，可能將徹底改觀。

多年來矗立在屋崙與舊金山交界處的收費卡口將被全面拆除，取而代之的是一段開闊、無阻礙的「開放式車道」。屆時，駕駛人只需以正常高速行駛，通過設有攝影機與感測器的龍門架（gantry），系統便會自動讀取擋風玻璃上的FasTrak電子收費標籤，在時速約65哩的狀態下完成扣款，不必再減速或排隊。

對許多曾在海灣大橋收費站前「走走停停」長大的灣區居民而言，這樣的場景可說令人難以置信。灣區大都會運輸委員會（Metropolitan Transportation Commission，MTC）發言人古德溫（John Goodwin）形容，這項改變將是「徹底改變遊戲規則」。

MTC負責營運灣區七座由州府擁有的橋梁，而這七座橋目前正分階段全面轉型為「開放式道路收費系統」（Open-road tolling）。

古德溫指出，當車流不再被迫擠進老舊、狹窄的收費結構，整體通行效率將明顯提升。事實上，班尼西亞橋早在2007年啟用時就已具備電子收費系統，但仍保留人工收費亭與混凝土護欄。直到新冠疫情爆發後，州府與區域單位才全面移除人工收費員，結束多年來駕駛遞零錢、翻找錢包的場景，最後一批人工收費員於2021年離職。不過，要讓收費卡口真正成為歷史，仍需數年時間與約7700萬元的工程經費。

對不少駕駛而言，他們並不懷念舊式的人工收費制度。來自列治文的博特賴特（Joshua Boatright）直言：「我一點也不想念把一塊錢交給人的感覺，我真的很喜歡不用停車。」

但也有人對收費亭存有情感。柏克萊居民尹海倫（Helen Yoon）回憶，過去常見有駕駛替後方車輛代付通行費，帶著一點人情味；她也認為，收費亭在某種程度上迫使駕駛減速，避免撞上收費機與水泥柱。她擔心，在沒有任何障礙物的新設計下，駕駛可能會一路加速，直到車道重新匯流的地方才被迫減速。

目前，列治文—聖拉斐爾大橋已可見轉型跡象，通勤族不時能看到戴著安全帽、穿著反光背心的工人在加州運輸廳（Caltrans）停車場集結。明年起，收費亭將被拆除，取而代之的是鋼製龍門架，車輛行經時，電子標籤會在高速狀態下「嗶」一聲完成扣款。

類似的轉變也將發生在海灣大橋。雖然橋頭仍會保留號誌燈以調控車速，但駕駛人將不必再預期車陣一路回堵至MacArthur Maze。未來幾年，從屋崙到舊金山、從列治文到聖拉斐爾，或從佛利蒙到半島地區，駕駛都可能在不遇到任何「檢查站」的情況下完成跨橋行程。當車流順暢時，人們甚至可以一路滑行越過海灣波濤，腳都不用離開油門。

灣區 舊金山 屋崙

