女子搭Waymo驚見陌生男藏後車廂 安全性再惹疑

一名女子搭乘Waymo無人計程車時，竟發現一名男子藏在後車廂內。（取自Tiktok帳號luckythurman）

一段在TikTok 瘋傳的影片顯示，一名女子搭乘Waymo 無人計程車時，竟發現一名男子藏在後車廂內，引發外界對自駕計程車安全性的質疑。該影片標註稱：「我替女兒叫了一輛Waymo，結果後車廂裡竟然有陌生人。」

根据TikTok帳號luckythurman發布的影片，女乘客質疑男子為何藏在後車廂內，對方回應稱是「被人放進去的」，並表示自己無法自行脫身。乘客進一步追問「是誰把你放進去的？」男子僅回應「那些人」（The People）。

同一帳號隨後上傳的影片顯示，該名男子已遭警方帶走調查，現場亦可見一名未成年少女，並與Waymo客服人員通話，對方表示將提供該名乘客車資補償。

KRON4證實此事件確實發生。Waymo表示，其乘客服務團隊已即時協助當事人，並確認乘客安全，事後也持續追蹤處理。

Waymo發言人指出，公司目前已具備處理此類突發狀況的應變機制，並正進一步強化安全防範措施。根據TikTok資訊，事件發生地點位於東洛杉磯 。KRON4已向洛杉磯警局查詢進一步案情。

這起事件發生前不久，舊金山街頭接連發生Waymo無人車撞死寵物的事故，以及一名孕婦在前往醫院的路上，在車內產下一名嬰兒的事件。隨著Waymo無人車的普及，類似的緊急情況將持續挑戰無人車應用。