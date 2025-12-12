前市長李孟賢半身像安放金山市政廳 取代種族主義市長雕像

我的頻道

編譯組／綜合報導
已故前舊金山市長李孟賢在任市長期間，政績斐然，深受民眾愛戴。圖為他市長第二任期宣誓就職。(取自舊金山縣市府臉書)
已故前舊金山市長李孟賢在任市長期間，政績斐然，深受民眾愛戴。圖為他市長第二任期宣誓就職。(取自舊金山縣市府臉書)

上周，2017年因心臟病去世的已故前舊金山市長李孟賢(Mayor Ed Lee)雕像，出現在舊金山市政廳內。李孟賢青銅像留著鬍鬚、戴眼鏡，面帶微笑，被安放在市政廳入口處的石灰岩基座上，取代原先一名種族主義前市長雕像。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，12日(周五)當天，將約有200名李孟賢的親友與仰慕人士，包括他99歲母親Pansy特別從西雅圖趕來，齊聚一堂，慶祝雕像揭幕。當天也是李孟賢在舊金山Monterey大道一家Safeway超市購買頻果汁時、心臟病突發去世的八周年紀念日。

李孟賢的猝逝，震驚舊金山政界。

她的女兒李應鈺(Tania Lee)表示，時隔多年，親友與同事們能再相聚，共同懷念他，將會是一件美好的事。他的故事對舊金山市來說，意義重大。

舊金山市政廳周圍散布九座市長半身人像，李孟賢的半身像位在市政廳東入口門廳，其重要性遠不只是位在顯眼地點，還因為支撐這位舊金山首位亞裔市長半身像的基座與底座，之前曾屬於前市長費蘭(James Phelan)，他是一名臭名昭彰的反華種族主義者。

舊金山藝術委員會投票決定，2023年撤下費蘭的雕像。當時，房地產開發商Eric Tao與公共藝術顧問吉恩(Dorka Keehn)正籌資12萬4000美元，用於建造李孟賢的半身像，但尚未知雕像最終會安放在市政廳的哪個位置。當得知費蘭的半身像要被撤下時，Eric Tao表示，若將李孟賢半身像放在費蘭原來位置，會相當具有詩意。

舊金山市藝術收藏與公共藝術計畫總監Mary Chou表示，費蘭的半身像已於上周被移除，為李孟賢的半身像騰出空間。李孟賢的雕像矗立在費蘭原本半身像基座上，原有銘文已被一塊石碑覆蓋、上面用英文及粵語寫著名言：「若我們持續為每一名舊金山市長敞開機會之門，這座不凡城市的成功與潛力將無限。」(There is no limit to the success and potential of this extraordinary city if we keep the door of opportunity open to every San Franciscan.)

李孟賢1952年生於中國廣東，父母是移民。他在西雅圖長大，法學院畢業後，來到舊金山，成為一位房屋權益律師。而後進入舊金山市政廳，先後為多位前市長包括布朗(Willie Brown)與紐森(Gavin Newsom)等工作。

李孟賢是第一位根據市府舉報人保護條例設立的調查員，曾擔任人力資源部副主任與人權委員會執行主任，也曾任市府採購主管、公共工程部主管，最後成為市行政長官。在紐森當選副州長後，市議會任命他接替紐森、完成紐森最後一年任期。

他原從未打算競選公職，但當選市長後，相當樂在工作職務，並再度參選。市長任內，他傾力推動可負擔房屋建設，並致力在大蕭條後復甦經濟，在他的領導下，市中心湧進許多餐廳、住房與零售店，也支持科技公司，並為多家位在舊金山科技公司爭取稅收優惠。

前舊金山市長勃朗(Willie Brown)曾說，李孟賢可能是舊金山縣市政府歷史上，最有經驗的政府機構執行長，在這個城市歷史上具有重要地位。

舊金山 紐森 心臟病

