市議員李爾德與媒體座談 預告華埠多項工程

市議員李爾德在華埠與華文媒體座談，治安、環境、工程建設成明年第三區重點。（記者李怡／攝影）

就職將滿一年，代表華埠 在內的市議員李爾德（Danny Sauter）10日與華文媒體座談，報告過去一年在各類市政政策方向的進展，並預告明年華埠將迎來多項大型工程動工，強調要把施工衝擊降到最低，但該做的改善不能再拖。

李爾德表示，自己過去曾在選區經營小商業，深知華埠店家面臨的實際困境，因此上任後即將「讓小商業更容易生存」列為優先施政方向。今年與市府合作，推動Permit SF改革，爭取延長雨棚與鐵門的赦免與寬限期，估計為每家商戶節省開支一萬至兩萬美元。

在公共安全方面，李爾德指出，配合市長推動的「重建警力」計畫，新一屆警校畢業人數為2019年以來最多，警員申請人數也較過去成長約四成。

數位建設方面，李爾德表示，市府科技部門已完成華埠公共Wi-Fi第一階段部署，明年將擴及整條士德頓（Stockton）街，並搭配光纖工程逐步改善華埠長期網路不穩與速度不足的問題。

展望明年，李爾德指出，華埠即將進入基礎建設密集施工期，包括花園角公園改造、華埠圖書館翻新，以及華埠公共衛生診所整建等三項大型工程，皆預計於新一年啟動。為減少對商家與居民的影響，施工時程將刻意避開農曆新年與超級盃 檔期，並持續與社區團體及各市府部門每月協調。

李爾德坦言，全市仍短缺約500名警員，華埠及中央分局的雙語警力仍有明顯缺口。他已要求相關單位檢視並提升雙語津貼制度，並研究為具語言基礎的警消人員提供進修訓練。