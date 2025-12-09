長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）
KTLA 5電視台報導，31歲的前美國郵政總局郵差馬格達米特（Mary Ann Magdamit），因長期竊取並販售郵件內的金融票據與信用卡、提款卡及支票，將贓款用於海外旅遊與購買奢侈品，日前被聯邦地區法官瓦特（John F. Walter）判處五年三個月聯邦監禁。

根據聯邦司法部（DOJ），來自卡森（Carson）的馬格達米特，已於8月11日承認共謀詐欺罪，這些罪行至少發生在2022年至2025年7月，當時她在托倫斯（Torrance）郵局任職。

官員指出，馬格達米特自今年7月1日起被聯邦羈押。她盜取含有支票、個資與內有信用卡等金融商品的郵件，且在網路上用這些卡片消費。調查人員發現，她將部分被盜的卡片出售給共犯。根據司法部，她也安排她的共謀使用偽造身分文件，冒充支票收款人身分兌現盜取的支票。

2024年12月，相關人員在馬格達米特住所進行搜索，查獲133張被盜信用卡與提款卡、16張美國財政部（U.S. Department of Treasury）支票，及一把上彈匣、無序號的Glock仿製手槍，一個27發加長彈匣，這類武器通常被稱為「幽靈槍（ghost gun）」。司法部指出︰「她也使用被盜的卡片支付前往特克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos）和阿魯巴（Aruba）國際旅程。」她還在Instagram一則貼文中炫耀成疊的百元美鈔。

7月1日，調查人員發現馬格達米特仍持續使用受害者信用卡消費，對她的住宅進行第二次搜索時，也發現這些卡片，隨後將其逮捕。除聯邦監禁外，她被命令支付66萬200美元賠償金，也會被沒收一只勞力士手表和其他奢侈品。

