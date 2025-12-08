2026世界盃賽程定了 李維球場辦6場賽事 灣區多地啟動規畫

聖塔克拉拉市李維球場將舉辦六場世界盃賽事。（記者龔玥／攝影）

隨著2026年FIFA世界盃 抽籤於12月5日揭曉，灣區 各城市也加緊腳步，為明年夏天即將到訪的全球球迷做足準備。川普政府近日指示美國駐外大使館與領事館，優先處理前往美國觀看世界盃比賽的簽證申請，以確保國際球迷能順利入境觀賽。

聖塔克拉拉市長吉爾摩（Lisa Gillmor）表示，讓世界各地的球迷能夠順利來到加州觀賽，對主辦城市而言至關重要。

「世界盃的精神，就是邀請全球人民一起參與、一起歡慶、一起競技。」吉爾摩說，「不只是運動員能夠站上球場，球迷也應該能夠合法、安全地抵達這裡，為自己的國家加油。」吉爾摩坦言，她憂心川普政府的旅遊禁令（Travel Ban）恐讓部分參賽國家球迷受阻。國土安全部長日前指出，該禁令可能進一步擴大。

「仍有部分遭美國禁止入境的國家將會參與世界盃，這些國家的球迷可能無法安全、合法地入境。」吉爾摩說。

根據NBC Bay Area報導，5日的抽籤儀式決定各隊分組情況，而6日會公布每場比賽分配到哪一座球場。位於聖塔克拉拉的李維體育場（Levi's Stadium）將承辦六場比賽，其中五場為小組賽。

計畫在李維斯體育場進行比賽的球隊包括瑞士、卡達、巴拉圭、澳洲以及D組的歐洲區附加賽參賽球隊（土耳其、羅馬尼亞、斯洛伐克或科索沃中的一支）。這座體育場將承辦五場小組賽。分別為：6月13日：瑞士對卡達，美西時間中午12時（B組）。6月15日：奧地利對約旦，美西時間晚上9時（J組）。6月18日：巴拉圭對歐洲區預選賽球隊，太平洋時間晚上9時（D組）。6月22日：阿爾及利亞對約旦，美西時間晚上8時（J組）。6月25日：巴拉圭對澳洲，美西時間晚上7時（D組）。

李維球場將舉辦兩場J組賽事。J組球隊還包括上屆冠軍阿根廷隊。但是目前看來，阿根廷隊沒有被安排在李維球場比賽，令灣區球迷無緣現場目睹巨星梅西風采。

7月1日灣區也將承辦一場32強賽，由D組第一名對B、E、F、I或J組的第三名。

為因應夏季預計湧入的數十萬國際球迷，灣區多地已啟動城市布置與運輸規畫。聖塔克拉拉主要幹道El Camino上已掛起世界盃旗幟，氣氛逐漸升溫。

聖他克拉拉谷交通局（VTA）表示，VTA已進行為期兩年的準備工作，以確保賽事期間每天能順利疏運約2萬5000名球迷往返李維體育場。準備工作包括軌道線路升級、增加列車交會處、改善月台與售票機等，都是為了讓列車能在賽事期間更快速、更安全地運作。

今年夏天，灣區預計迎接來自全球的數十萬球迷，旅館、交通、公共安全與城市美化工程都已陸續展開。隨著世界盃抽籤的倒數，各城市也加快腳步，期盼以最佳狀態迎接這場國際體育盛事。